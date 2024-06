La famiglia dell’attrice Hallmark Mamie Lavrock ha rivelato che il suo corpo è andato “in frantumi” dopo essere caduta da 5 piani

L’attrice caratteristica Mamie Laverock ha ancora molta strada da fare per riprendersi. La famiglia della star ha fornito un aggiornamento sulle sue ferite tramite la pagina GoFundMe di Laverock.

“L’attenzione ora è sull’intervento chirurgico di Mami oggi. “Il suo corpo è distrutto”, leggi l’ultimo aggiornamento condiviso tramite Laverock GoFundMe pagina. “Ha subito due interventi chirurgici di 11 ore con due medici che hanno lavorato su di lei, un intervento di tre ore e un altro intervento oggi. Non abbiamo altro che gratitudine per i medici e gli infermieri che sono stati esemplari nelle sue cure dal 26 maggio.

“La mamma sta bene” rispetto a quando è arrivata. La dichiarazione continua: “È in buona salute perché è sopravvissuta a questi estesi interventi chirurgici”.

“Soffre un dolore tremendo e continua a non arrendersi. Possiamo solo aggrapparci ai miracoli di ogni giorno e continuare a ringraziare tutti per le loro preghiere e meravigliarci dei miracoli della sua storia.

L’attrice Mamie Lavrock si sta riprendendo da un intervento chirurgico in seguito alle ferite mortali subite il 26 maggio. Gofundme

Nicole Rockman, John Lavrock, Rob Compton e la famiglia dell’attrice hanno concluso sottolineando che lei “ama la sua vita” e “combatte duramente ogni giorno”.

Come riportato in precedenza, la star di “Quando chiama il cuore” ha trascorso due settimane in “trattamento intensivo” in ospedale a causa di un’emergenza medica non specificata all’inizio di maggio. Durante quel periodo, “è stata scortata fuori da un’unità ospedaliera sicura e portata su un balcone dove è caduta dal quinto piano”, secondo la pagina di raccolta fondi.

“Ha subito ferite mortali, ha subito diversi interventi chirurgici estesi ed è attualmente in supporto vitale”, scrissero all’epoca i genitori di Lavrock. “Siamo tutti devastati, sotto shock, in questo momento estremamente difficile”.

Quando The Post ha contattato Hallmark Media per un commento sulla collocazione di Laverock sul supporto vitale, hanno risposto con una dichiarazione: “Siamo profondamente rattristati nel sentire la notizia su Mamie. Come amato membro della comunità ‘When Calls the Heart’, noi Auguro a lei e alla sua famiglia pace, conforto e tante preghiere durante questo momento difficile”.

La diciannovenne interpreta Rosalyn Sullivan, una studentessa di infermieristica il cui padre è rimasto ucciso in un incidente in miniera, nella serie Hallmark. È apparsa anche nella commedia del 2012 “This Means War” e in “A Series of Unfortunate Events” nel 2019.

La sua pagina GoFundMe ha superato l’obiettivo di 30.000 dollari, raccogliendo finora 35.000 dollari.

La dodicesima stagione di When Calls the Heart debutterà a luglio.