La fine di Dan Mullen è vicina in Florida dopo la sconfitta di Samford

Secondo Per un video che è uscito Florida Locker Room, Dan Mullen e la sua squadra dei Gators hanno ballato e celebrato il post-partita sabato, una notevole scena di smentita in uno stato di disordine. Non ha deluso nessuno.

Un piano per vincere tre campionati nazionali finché improvvisamente non si è pronti per la cena dopo una festa Scarso record di prestazioni difensive Mullen imbroglia tutti, contro un piano che può offrire solo 63 sovvenzioni.

Ha fatto del suo meglio per far girare uno dei giochi più ridicoli nella storia del programma, che è arrivato da dietro, Batti Samford 70–52– Avversario FCS con record fallito alla Southern Conference. Mullen lo ha dichiarato un “grande successo” con una faccia seria. “Definire una vittoria una delusione è un insulto al gioco”, ha detto di nuovo con una faccia seria.

Mullen guarda durante il Florida-Samford. Brad McLenny/The Keynesville Sun/USA Today Network

Mullen spera che alla fine la gente lo compri se trasmette un tono celebrativo da thriller. Con una squadra di 5-5 e Rimossi gli assistenti allenatori A parte questo, le vendite sono sempre più difficili.

Mullen ha dichiarato: “Quando non abbiamo agito in conformità con la qualità dell’alligatore, nessuno è rimasto deluso”. Bene, sabato a The Swamp, cosa diavolo se non la performance registrata diverse miglia al di sotto dello standard Gator?

La scorsa settimana quella sensazione ha vinto la delusione, la disperazione ha sopraffatto. Lo spettacolo di calcio e le persone intorno non potevano credere a quanto male gli ascoltatori giocassero in una partita in cui ci si aspettava che vincessero. All’epoca l’avversario era la Carolina del Sud: non era una grande squadra, ma era ancora un compagno di squadra della conferenza del sud-est. Il 40-17 sconfitte Ha gravemente danneggiato il lavoro del coordinatore difensivo Todd Grantham e dell’allenatore della linea offensiva John Hewitt.

Questo Settimana? Quando è il nemico Samford? Programma FCS inserito 4-5? Quando Samford ha segnato 42 punti nel primo tempo, arreso dalla Florida nei primi 30 minuti, e i Gators giocano a calcio dal 1906? È stato un fallimento.

E questo porta a una conclusione inevitabile: l’era di Don Mullen è disfunzionale e non può essere rinnovata. Fatto. Potrebbe finire la stagione ma non potrà continuare nel 2022 a Keynesville con alcun tipo di supporto entusiasta. Il modo in cui la Florida ha giocato sabato, nelle sue ultime due partite (in casa contro lo stato del Missouri e la Florida) non dovrebbe piacere. Il record di fallimento nel programma 4th Blooplot SEC è una chiamata per trovare altri lavori.

Ciò che le persone considerano “mancanza di rispetto al gioco” è che Mullen ha messo in campo una squadra che ha mostrato pochissimo coordinamento, prontezza, abilità e sforzo. Questo deluderà le persone che comprano il suo stipendio. Non esitare a dare un’occhiata al pubblico acquirente di biglietti e ai donatori di gatti grassi che hanno aiutato Mullen a ottenere uno stipendio di $ 7,5 milioni.

È incredibile quanto velocemente siamo arrivati ​​a questo punto. Proprio come l’era di Jim McLean ha improvvisamente accelerato verso una brutta fine, l’era di Mullen ora sta andando nella stessa direzione. Dopo tre buone stagioni e un promettente inizio della quarta, è stato un calo di sei settimane.

Quando le cose vanno male in Florida, vanno così male, così velocemente.

La sparatoria di Granth di lunedì è stata una mossa di pubbliche relazioni per placare una folla inferocita. Anche se ha funzionato quella settimana, ha fallito sabato. La risposta difensiva della Florida sembra aver salutato e lasciato.

Quando la difesa della Florida rinuncia a 358 yard e 42 punti in una metà, sembra che andrà oltre il piano e farà lo sforzo, tanto meno Samford. Mullen ha elogiato il piano offensivo di Samford e il quarterback del tempo, dicendo: “Devi dare loro un po’ di credito. Saranno una squadra che otterrà alcuni punti.

Sono la squadra che tre settimane fa ha segnato 13 punti contro Chattanooga. Lascia che sia vero qui.

Christian Robinson, 31 anni, allenatore dei linebacker della Florida, è stato un giocatore difensivo a rotta di collo, lanciando il 72enne Paul Pasculoni nel backstop. Mullen sembrava saltare in alcuni compiti organizzativi e di segnalazione nella seconda metà. L’azione difensiva è stata inefficace.

Squadre speciali hanno contribuito al proprio imbarazzo, con il touchdown di kickoff-return e l’assalto dell’arrendersi del quarto trimestre devono aver visto arrivare tutti. Mullen ha detto di aver detto all’unità di ritorno del calcio di essere pronto per il calcio in gioco, ma il calciatore di Samford ha tirato una lenta scala tripla e si è ripreso.

Sebbene la sua squadra abbia impiegato più di 2 quarti e mezzo per ottenere il suo primo vantaggio al potente Samford, Mullen voleva che la sua base di fan se ne andasse con un sorriso. Questo è stato dopo le sconfitte contro Kentucky, LSU e South Carolina. Solo dopo È stato rotto dalla Georgia alla fine del secondo quarto Il cocktail va verso la sconfitta 34-7. Solo dopo Ha paura delle domande di reclutamento. Dopo che limita l’accesso ai media.

Ci sono tutti i segni di crisi, e c’è un rumore assordante nel proverbiale sistema. Mentre Mullen si infila le dita nelle orecchie e borbotta, non riduce il suono o l’intensità. Finalmente è il momento di affrontare la musica. Se mai un successo segna la fine di un periodo di formazione, è proprio così.

