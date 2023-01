La FTC non è in trattative “sostanziali” con Microsoft in questo momento

Mentre la Federal Trade Commission del governo degli Stati Uniti (di seguito denominata FTC) ha approvato la partecipazione dei dipendenti ai negoziati di transazione con Microsoft in merito al suo impegno in corso per l’acquisto di Activision Blizzard, “non ci sono discussioni sostanziali” tra le parti “in questo momento”.

Questo viene dall’avvocato della FTC James Weingarten, che ha partecipato a un’udienza preliminare martedì per discutere La proposta di acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft Per $ 69 miliardi, ha battuto il record.

A dicembre, la FTC ha rivelato il suo intento Impedisci l’acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoftsostenendo che se l’accordo potesse andare avanti, consentirebbe alla società di sopprimere la concorrenza nel settore dei giochi.

“Microsoft ha già dimostrato che può e vuole trattenere i contenuti dai suoi concorrenti di gioco”, ha dichiarato all’epoca Holly Vidova, direttore della concorrenza dell’FTC per l’ufficio, osservando anche La precedente acquisizione di ZeniMax da parte di Microsoft.

Qui, la FTC ha affrontato la precedente decisione di Microsoft di rendere i giochi delle sue sussidiarie – vale a dire Starfield e Redfall – esclusivi per l’hardware Microsoft, nonostante in precedenza avesse sottolineato alle autorità di regolamentazione europee che non vi era alcun incentivo a bloccare i giochi delle console concorrenti.

“Cerchiamo di impedire a Microsoft di assumere il controllo di uno dei principali studi di gioco indipendenti e di utilizzarlo per danneggiare la concorrenza nei mercati dei giochi dinamici e in rapida crescita”, ha proseguito la dichiarazione di Fedova.

Tuttavia, Microsoft ha confutato le affermazioni della FTC secondo cui questa acquisizione sarebbe anticoncorrenziale. Infatti, nella sua risposta alla causa, il Il titolare della piattaforma ha definito la mossa incostituzionale da parte della Federal Trade Commissionaffermando che violava specificamente il diritto al giusto processo del quinto emendamento.

Pertanto, è ancora un gioco d’attesa per vedere se le due parti possono raggiungere un qualche tipo di accordo prima di portare il caso in tribunale. E secondo Weingarten, l’agenzia non ha piani “in questo momento” per realizzarlo.