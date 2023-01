Demar Hamlin di Bills subisce un arresto cardiaco sul campo contro Bengals: dichiarazione della famiglia, ultime notizie sulla salute

Una scena spaventosa ed emozionante si è svolta all’inizio durante la partita di lunedì sera Fatture E il Bengali. Con 5:58 rimasti nel primo quarto, la sicurezza di Bills Damar Hamlin è crollata dopo essersi alzata in piedi dopo un contrasto del ricevitore largo del Bengala Tee Higgins. Dopo l’intervento, Hamlin si è alzato ed è caduto improvvisamente a terra. Ha ricevuto cure mediche immediate sul campo ed è stato trasportato all’UC Medical Center di Cincinnati.

I Bills hanno annunciato in una dichiarazione martedì mattina presto che Hamlin, 24 anni, è andato in arresto cardiaco in seguito al colpo con il suo battito cardiaco ripristinato in campo. Il team ha inoltre rivelato che Hamlin era “sedato ed elencato in condizioni critiche”.

L’insider della CBS Sports NFL Josena Anderson ha riferito martedì sera che la situazione di Hamlin sta andando in una direzione positiva.

Il Monday Night Football tra Buffalo e Cincinnati è stato ufficialmente rinviato dalla NFL poco dopo le 22:00 EST. La Lega ha rilasciato il seguente comunicato:

Il commissario della NFL Roger Goodell ha annunciato che la partita Buffalo Bills-Cincinnati Bengals di ieri sera è stata rinviata in seguito al crollo di Damar Hamlin dei Buffalo Bills. Hamlin ha ricevuto cure mediche immediate sul campo dalla squadra, dal personale medico indipendente e dai paramedici locali. È stato quindi portato in un ospedale locale dove le sue condizioni sono critiche. I nostri pensieri vanno a Damar e ai Buffalo Bills. Forniremo ulteriori informazioni non appena saranno disponibili. La NFL è stata in costante contatto con la NFL Players Association accettando di posticipare la partita.

Hamlin ha ricevuto la RCP sul campo per diversi minuti mentre veniva posto su una barella e infine in ambulanza. Gli è stato somministrato ossigeno quando è salito sull’ambulanza, che ha portato lui e alcuni membri della sua famiglia all’ospedale.

Martedì mattina, il portavoce della famiglia Gordon Rooney ha fornito un aggiornamento su Hamlin: “Non posso parlare in modo specifico delle sue condizioni mediche. Tutto quello che dirò è che sta combattendo. È un combattente. … La famiglia è di buon umore. Noi” Lo stai prendendo onestamente minuto per minuto. “E ora per ora … La cosa più importante è dare alla famiglia la loro privacy … La sua famiglia sta attraversando molte cose al momento.”

Rilasciato dalla famiglia Hamlin Prossimo comunicato stampa Martedì mattina in tarda mattinata:

“A nome della nostra famiglia, vorremmo esprimere la nostra sincera gratitudine per l’amore e il sostegno che Dummar ha dimostrato in questo momento difficile. Siamo profondamente commossi dalle preghiere, dalle parole gentili e dalle donazioni dei fan di tutto il paese. “Vogliamo anche rendere omaggio ai primi soccorritori dedicati e agli operatori sanitari del Centro medico dell’Università di Cincinnati che hanno fornito cure eccezionali a Damar. Ci sentiamo molto fortunati a far parte dell’organizzazione Buffalo Bills e ad avere il loro supporto. Ci sentiamo molto fortunati a far parte dell’organizzazione Buffalo Bills e ad avere il loro supporto. voglio anche ringraziare Coach Taylor e i Bengals per tutto quello che hanno fatto. “La tua generosità e compassione significano molto per noi. Ti preghiamo di tenere Damar nelle tue preghiere. Rilasceremo aggiornamenti non appena li avremo.”

La partita di lunedì è stata temporaneamente sospesa dopo che gli allenatori Sean McDermott dei Bills e Zack Taylor dei Bengals hanno parlato in campo. Circa un’ora dopo, la NFL ha deciso di posticipare la partita. Ha scelto di non affrontare una possibile riprogrammazione della partita durante una chiamata ai media lunedì sera tardi. Tale decisione alla fine spetterà al commissario Roger Goodell.

I Bills hanno deciso di tornare a Buffalo martedì mattina presto. Diversi membri di Bills and Bengals hanno visitato l’ospedale nella tarda notte di lunedì.

Martedì pomeriggio, i Bills hanno rilasciato la seguente dichiarazione:

Damar Hamlin ha trascorso la scorsa notte nell’unità di terapia intensiva e rimane lì oggi in condizioni critiche presso il Centro medico dell’Università di Cincinnati. Siamo grati e grati per il supporto effluente che abbiamo ricevuto finora.

Intorno alle 23:30 ET di lunedì, l’agente di Hamlin, Ira Turner, ha fornito una dichiarazione al Media dell’NFL: “Per favore continuate a pregare per Damar e la sua famiglia. Al momento non abbiamo aggiornamenti. Vi chiederemo di mantenere la famiglia nelle vostre preghiere.”

Hamlin è nel bel mezzo della sua seconda stagione con i Bills. Si è guadagnato un posto nella formazione titolare di Buffalo in questa stagione dopo essere apparso in 14 partite come titolare. Hamlin ha giocato collegialmente a Pittsburgh, totalizzando 276 contrasti e sei intercettazioni.

Personaggio Hamlin E la sua etica del lavoro lo ha portato al roster di 53 uomini dei Bills come debuttante nonostante fosse una scelta del terzo giorno. La stessa etica del lavoro lo ha aiutato a diventare un giocatore esordiente in questa stagione.

“Damar ha fatto un lavoro straordinario”, ha detto il GM di Bills Brandon Beane di Hamlin durante il suo campo di addestramento da principiante. “È un giocatore molto istintivo. … È un bravo ragazzo, lo vuole, lavora sodo e si dà tutte le possibilità per mettersi in gioco nonostante sia una scelta del sesto round”.

Il proprietario dei Bengals Mike Brown ha rilasciato una dichiarazione offrendo supporto e commentando come tutti nello stadio hanno affrontato la scena spaventosa “senza precedenti”.

L’infortunio di Hamlin ha portato a un’ondata di passione e sostegno in tutto il mondo dello sport. Ogni squadra della NFL ha inviato i propri pensieri tramite i social media. Dozzine di giocatori hanno anche espresso il loro sostegno ad Hamlin e ai suoi compagni di squadra di Buffalo.

