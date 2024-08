La leggenda delle corse automobilistiche Scott Bloomquist è rimasta uccisa in un incidente aereo nella contea di Hawkins venerdì mattina, secondo i funzionari.

L’incidente è avvenuto su Brooks Road, all’uscita dell’Interstate 31 a Mooresburg, nel Tennessee.

Un rapporto della Federal Aviation Administration degli Stati Uniti afferma che un Piper J3 monomotore si è schiantato contro un hangar vicino a Morsesburg nella proprietà della Scott Blomquist Racing. News 5 ha confermato che Bloomquist non era un pilota autorizzato.

Gli altri concorrenti di Bloomquist hanno espresso le loro simpatie sui social media alla famiglia di Bloomquist.

Il presidente e direttore generale del Bristol Motor Speedway Jerry Caldwell ha rilasciato la seguente dichiarazione:

“È davvero un giorno triste per il mondo degli sport motoristici mentre piangiamo la scomparsa di Scott Bloomquist, probabilmente il più grande pilota fuoristrada nella storia di questo sport. Scott era un campione, una leggenda, un Hall of Famer nel suo campo e un grande amico del Bristol Motor Speedway. “Ha vinto una delle gare fuoristrada tenutesi qui nel 2001 ed è stato sempre disposto ad aiutarci a promuovere le nostre gare fuoristrada. Inviamo le nostre sincere condoglianze anche alla sua famiglia e ai suoi amici. per quanto riguarda i suoi fan in tutto il paese.”

Le squadre di emergenza chiedono alle persone di evitare la zona. Le indagini sono ancora in corso per determinare le cause dell’incidente.

