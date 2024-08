Chicxulub: Gli scienziati determinano il tipo di asteroide che ha causato l’estinzione dei dinosauri

Iscriviti alla newsletter Wonder Theory della CNN. Esplora l’universo con notizie su scoperte affascinanti, progressi scientifici e altro ancora.





Sessantasei milioni di anni fa, la storia della vita sulla Terra cambiò radicalmente quando un asteroide colpì quella che oggi è la penisola dello Yucatan a Chicxulub, in Messico. Le conseguenze dell’impatto portarono all’estinzione di circa il 75% delle specie animali, compresa la maggior parte dei dinosauri esclusi gli uccelli. Ma dell’asteroide stesso non è rimasto quasi nulla.

In un nuovo studio pubblicato giovedì sulla rivista scienzeI ricercatori sono stati in grado di determinare l’identità chimica dell’asteroide che ha causato la quinta estinzione di massa del pianeta. I risultati suggeriscono che l’assassino del dinosauro era una palla di argilla ricca di argilla contenente materiali risalenti agli albori del sistema solare.

Sebbene l’asteroide Chicxulub sia atterrato sulla Terra decine di milioni di anni fa, identificare questa antica roccia spaziale è importante perché è “parte di un quadro più ampio per comprendere la natura dinamica del nostro sistema solare”, ha affermato il dottor Stephen Godris, professore di ricerca di chimica alla Vrije Universiteit di Bruxelles e coautore dello studio.

Gli scienziati lo ipotizzarono nel 1980 La collisione con una gigantesca roccia spaziale ha provocato… All’epoca, i ricercatori non avevano trovato l’asteroide vero e proprio; Invece, hanno trovato un sottile strato di iridio metallico nelle rocce di tutto il mondo risalenti a 66 milioni di anni fa. L’iridio è raro nella crosta terrestre, ma è abbondante in alcuni asteroidi e meteoriti.

Alcuni membri della più ampia comunità scientifica erano scettici nei confronti di questa ipotesi. Tuttavia, nel 1991, gli scienziati scoprirono che il cratere Chicxulub aveva l’età giusta per essersi formato a seguito di un massiccio impatto di asteroidi che coincise con l’estinzione dei dinosauri. Nel corso degli anni, i ricercatori hanno raccolto sempre più prove che l’impatto dell’asteroide sia stato in realtà la causa dell’evento catastrofico di estinzione.

L’asteroide era enorme, probabilmente tra 6 e 9 miglia (9,7 e 14,5 chilometri) di diametro. Ma le sue enormi dimensioni sono in gran parte il motivo per cui è scomparso. La roccia, che aveva all’incirca le dimensioni del Monte Everest, si scagliò verso la Terra a una velocità di 15,5 miglia al secondo (25 chilometri al secondo). Secondo la NASA.

“Fondamentalmente, tutta questa energia cinetica viene convertita in calore”, ha detto Godris. “Quando l’oggetto colpisce il bersaglio, esploderà ancora di più; addirittura vaporizzerà.” La collisione ha creato una nuvola di polvere costituita dall’asteroide stesso e dalla roccia su cui è atterrato. La polvere si è diffusa in tutto il mondo, Bloccando la luce solare e abbassando le temperature per anniChe portò all’estinzione di massa.

Per quanto riguarda l’asteroide, Godris ha detto: “Non è rimasto nulla tranne questa traccia chimica, i cui effetti si sono depositati in varie parti del mondo. Questa traccia forma un piccolo strato di argilla che puoi riconoscere ovunque nel mondo. ed è essenzialmente lo stesso momento, 66 milioni di anni fa”.

Gli asteroidi (e i meteoriti più piccoli che si staccano da essi) sono di tre tipi principali, ciascuno con la propria composizione chimica e mineralogica: metallico, pietroso e condrite. Nel nuovo studio, Godris e i suoi colleghi, incluso l’autore principale dello studio, il dottor Mario Fischer-Gody dell’Università di Colonia in Germania, hanno esaminato la composizione chimica del sottile strato di argilla per scoprire i segreti dell’asteroide.

I ricercatori hanno campionato rocce risalenti a 66 milioni di anni fa provenienti da Danimarca, Italia e Spagna e hanno isolato le parti contenenti il ​​rutenio metallico. (Come l’iridio, il rutenio è più abbondante nelle rocce spaziali che nella crosta terrestre.) Il team ha anche analizzato il rutenio proveniente da altri siti di impatto di asteroidi e meteoriti. Gli scienziati hanno scoperto che la composizione chimica del rutenio di 66 milioni di anni fa corrisponde alla composizione chimica del rutenio trovata in un certo tipo di meteorite condrite.

“Abbiamo notato una perfetta sovrapposizione con le firme della condrite carboniosa”, ha detto Godris. Pertanto, l’asteroide che uccise i dinosauri era molto probabilmente una condrite carboniosa, un’antica roccia spaziale contenente principalmente acqua, argilla e composti organici (che contengono carbonio).

Sebbene le condriti carboniose costituiscano la maggior parte delle rocce nello spazio, solo il 5% circa dei meteoriti che cadono sulla Terra appartengono a questa categoria. “C’è una certa diversità nelle condriti carboniose, Alcuni di loro possono sentire l’odore“Ma all’Inferno, quando la navicella spaziale Chicxulub atterrò, Godres disse: ‘Probabilmente non avresti avuto il tempo di respirare nell’aria.’

Impatti delle dimensioni di Chicxulub si verificano solo ogni 100-500 milioni di anni. Ma poiché c’è una piccola possibilità che la Terra si scontri con un altro asteroide o un meteorite gigante, Godris ha detto che è bene conoscere “le proprietà fisiche e chimiche di questi oggetti, per pensare a come possiamo proteggerci” da una collisione con un grande roccia spaziale.

Godris ha citato la missione DART 2022, o Double Asteroid Redirection Test, in cui la NASA ha inviato un veicolo spaziale per mandare intenzionalmente fuori rotta un asteroide. Sapere come i diversi tipi di asteroidi interagiscono con le forze fisiche che li circondano sarà cruciale per un’efficace operazione di difesa planetaria.

“La condrite carbonatica reagirà in modo molto diverso rispetto alla condrite normale: è molto più porosa, assorbe molta più luce e assorbirà molto più impatto se le punti un oggetto”, ha detto Godris. “Quindi dobbiamo imparare a questo proposito per ottenere una risposta simile.

Il dottor Ed Young, professore di cosmochimica presso l’Università della California, a Los Angeles, che non è stato coinvolto nello studio, è d’accordo con i risultati.

Secondo lui la scoperta “aggiunge ricchezza alla nostra comprensione di ciò che accadde” quando i dinosauri si estinsero. Young ha osservato che la valutazione dei ricercatori secondo cui l’asteroide era una condrite carboniosa è una “conclusione forte”.

Kate Golembiewski È uno scrittore scientifico freelance con sede a Chicago interessato alla zoologia, alla termodinamica e alla morte.