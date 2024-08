L’avvocato di Bo DiMaio critica la Disney e accenna ad azioni legali

La guerra di parole tra X-Men ’97 Il lavoro del creatore Beau DeMayo e della Marvel è andato oltre l’azienda basata sulla trama per essere inghiottito dalla società madre Disney.

Brian Friedman, che negli ultimi anni ha gestito alcuni dei più grandi casi di licenziamento illegale di Hollywood, ora rappresenta Di Maio. Ha rilasciato una dura dichiarazione a Deadline dopo che il suo cliente ha affermato sui social media di aver perso il credito della seconda stagione a causa di… X-Men ’97 La Marvel ha risposto alla partecipazione di Di Maio ad opere d’arte a tema gay pride affermando che era stato licenziato dopo che un’indagine per cattiva condotta aveva prodotto risultati “orribili”. Come riportato da Deadline, secondo fonti Marvel, Di Maio era indagato per presunta cattiva condotta sessuale e il taglio dei crediti era dovuto alla violazione dell’accordo di separazione tra le due parti.

Friedman non ha affrontato le accuse specifiche, ma ha criticato le pratiche della Disney, che ha definito più volte “illegali”.

“Con la mia lunga esperienza con Disney, le regole del gioco sono sempre le stesse. Dall’esterno appaiono a misura di famiglia, ma segretamente cercano di inserire nei contratti clausole illegali e non etiche che mettono a tacere la verità e impediscono al dipendente/cliente di far valere diritti costituzionali fondamentali”, ha detto Friedman.

Negli ultimi anni, l’eminente avvocato ha intentato causa contro la Disney per conto di clienti come l’ex conduttore televisivo ESPN Sage Steele.

Friedman ha continuato: “Come spiegheremo attraverso esempi dettagliati che presenteremo in dettaglio uno per uno, il modello Disney è molto chiaro ed è un modello illegale ricorrente, una volta contestato o smascherato, la manipolazione e il reindirizzamento della colpa verso chiunque sia disposto a raccontarlo la verità inizia attraverso una buona macchina di propaganda internazionale”.

Per quanto riguarda il suo cliente, Friedman ha detto: “Bo Di Maio non vuole altro dalla Marvel/Disney se non la verità. Dirà coraggiosamente la verità. E lo farò anch’io. Sarò al suo fianco”.

L’ultima parte è un segnale che un’azione legale potrebbe arrivare presto.

Di Maio ha improvvisamente lasciato il ruolo di sceneggiatore principale della serie Disney+/Marvel X-Men ’97 A marzo prima della première. A quel tempo, aveva completato la scrittura della prima e della seconda stagione della serie animata, presentata in anteprima il 20 marzo con ottime recensioni.