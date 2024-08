Una nuova versione di Windows 11 rimuove il vecchio limite arbitrario di 32 GB per i dischi FAT32

Mentre aspettiamo che l’aggiornamento Windows 11 24H2 di questo autunno venga rilasciato al grande pubblico, il lavoro continua su altre nuove funzionalità che potrebbero far parte di altri futuri aggiornamenti di Windows. Nuova versione di Windows Insider di Canary Channel È stato rilasciato ieri Risolve una restrizione arbitraria risalente a decenni fa che limitava le nuove partizioni FAT32 a 32 GB di dimensione, anche se il file system stesso ha una dimensione massima supportata di 2 TB (e Windows può leggere e riconoscere partizioni FAT32 da 2 TB senza problemi).

Attualmente, questo limite viene aumentato solo per gli strumenti di formattazione della riga di comando in Windows. L’interfaccia utente del formato disco, che ora sembra quasi la stessa di quando fu introdotta in Windows NT 4.0 quasi 30 anni fa, ha ancora una limitazione arbitraria di capacità di 32 GB.

Si dice che il limite di 32 GB risalga all’ex programmatore Microsoft Dave Plummer, che a volte racconta storie del tempo trascorso lavorando su Windows negli anni ’90 e all’inizio degli anni 2000. Plummer afferma di aver scritto la finestra di dialogo del formato del file, intendendo che fosse una soluzione “temporanea”, e di aver scelto arbitrariamente 32 GB come dimensione massima del disco, forse perché sembrava abbastanza grande in quel momento (Windows NT 4.0 richiedeva 110 MB di spazio su disco).

Non ci sono molti motivi per utilizzare un disco FAT32 nel 2024 ed è stato sostituito da altri file system per quasi tutto. Come file system per l’unità principale del sistema operativo, NTFS è stato sostituito decenni fa; Essendo un file system ampiamente compatibile con unità esterne e che può essere letto e scritto da molti sistemi operativi, potresti voler utilizzare exFAT. FAT32 ha ancora un limite di 4 GB per la dimensione dei singoli file.

Ma se stai formattando un disco da utilizzare con una versione precedente di Windows o con hardware precedente che può funzionare solo con dischi FAT32, questa modifica potrebbe rendere Windows più utile per te.

Immagine dell’elenco di Alfa sei