La lira turca è al minimo storico da quando Erdogan ha annunciato il suo piano di risanamento

Il cambiavalute detiene le banconote in lira turca e rupia in dollari USA presso l’ufficio di cambio valuta ad Ankara, in Turchia, il 16 dicembre 2021. Kokla Gurdogan | Reuters

Della Turchia Lira Il presidente Recep Tayyip Erdogan si è ritirato dai minimi record dopo la presentazione di un piano per sostenere la valuta colpita e proteggere i depositi locali dai movimenti del mercato. La lira è salita a 11,0935 contro il dollaro nei primi scambi di martedì, in rialzo del 20% rispetto al dollaro, ma è poi riuscita a guadagnare terreno per essere scambiata alle 12,77 a Istanbul alle 14:00. Il colpo del biglietto verde lunedì prima dell’annuncio del presidente segna un netto miglioramento da un minimo di oltre 18. Nonostante le forti oscillazioni, la lira si è deprezzata di oltre il 40% rispetto al dollaro dall’inizio dell’anno. In un discorso di lunedì sera, Erdogan ha delineato le misure per garantire il risparmio in lira, affermando che se il valore dei depositi in lira contro valute forti fosse sceso oltre i tassi di interesse fissati dalle banche, il governo sarebbe intervenuto e avrebbe compensato le perdite. Si tratta di un approccio insolito scelto da un presidente con convinzioni economiche straordinarie: Erdogan ha a lungo reagito contro i tassi di interesse, definendoli “la madre di tutti i mali” e insistendo sul fatto che l’aumento dei tassi farebbe gonfiare piuttosto che raffreddare l’inflazione. Il rifiuto di lunga data di alzare i tassi e l’apparente controllo sulla politica monetaria della banca centrale hanno giocato un ruolo importante nello storico ribasso della lira, da circa 3 dollari nel 2016 a 18 dollari questa settimana. L’inflazione in Turchia è attualmente del 21%. READ Kraft ti pagherà $ 20 per evitare la cheesecake per Natale

Non sono stati ancora trovati dettagli precisi sul piano del presidente e gli analisti sono scettici. “L’ultima mossa è significativa, ma la lira si è ripresa solo dalle perdite subite nelle ultime due settimane e il deprezzamento di anno in anno è significativo”, hanno scritto gli analisti di Goldman Sachs in una nota martedì. .

In definitiva, queste misure non sembrano affrontare i problemi fondamentali che hanno portato all’elevata inflazione e al deprezzamento della valuta. Depositanti che hanno accesso a prestiti a tassi simili al tasso di interesse nazionale”[have] Dati i tassi di inflazione attuali e previsti, l’incentivo a prendere in prestito per acquistare attività reali o FX, “invece che gli analisti di Goldman detengono la lira come vorrebbe il governo”, quindi pensiamo che questa mossa non sia possibile. Stabilizza strutturalmente l’inflazione o il tasso di cambio “, hanno aggiunto.