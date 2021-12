Biden assicura agli americani vaccinati contro il governo 19 che i piani per le vacanze possono continuare nonostante la rivolta di Omigron

“So che alcuni americani si chiedono se puoi festeggiare in sicurezza le vacanze con la tua famiglia e i tuoi amici. La risposta è sì, puoi, specialmente se hai un colpo di richiamo e sei vaccinato”, ha detto Biden. Martedì in un discorso alla Casa Bianca.

Ha invece avvertito coloro che non avevano ancora ricevuto la possibilità di gravi malattie o morte nei prossimi mesi.

“Lo devi a tutte queste persone che non sono state vaccinate, a te, alla tua famiglia e ovviamente … al tuo paese. Fatti vaccinare ora, è gratis, è conveniente e salverà vite”, ha detto.

500 milioni di nuovi test saranno disponibili il mese prossimo e raggiungeranno gli americani per posta, ha detto il funzionario. La direzione sta ancora lavorando per determinare quanti test ogni famiglia può richiedere. Martedì, in una telefonata, i dirigenti senior non sono stati in grado di fornire nuovi dettagli su quando verrà lanciato il sito Web che richiede i test e sulla velocità con cui verranno spediti i test.

“Stiamo esplorando tutti i dettagli. Li avremo nelle prossime settimane”, ha detto un alto dirigente durante una conferenza con la CNN.

Il funzionario ha detto che le “prime consegne” di quei test avverranno a gennaio e che il sito web sarà lanciato “a gennaio o gennaio”. Alla domanda su come gli americani che non hanno accesso a Internet possano proteggersi dai processi, il funzionario ha affermato che la Casa Bianca “lavora su tutti i dettagli”.

Il nuovo test è arrivato durante i commenti sul piano di esportazione, che sottolinea il piano della Casa Bianca per contrastare quello che dovrebbe essere un grande picco nei casi di motivazione. La variante Omigron ora dominante Nelle prossime settimane. I casi sono già in rapido aumento nelle aree del paese e gli ospedali si stanno avvicinando alla capacità.

La nuova iniziativa del presidente include anche piani per preparare 1.000 membri del servizio militare per ospedali ad alto carico in tutto il paese a gennaio e febbraio, hanno detto i funzionari. Questi membri del servizio includono medici, infermieri, medici e altri paramedici militari.

Un funzionario ha detto: “Se Dio vuole, non saranno necessari tutti e 1.000, ma se lo facciamo, sono pronti, saranno mobilitati”.

“Se il popolo americano viene vaccinato, il presidente dirà loro che se tutti adottiamo misure precauzionali ben note, specialmente se indossano una maschera durante il viaggio, dovrebbero sentirsi a proprio agio a celebrare il Natale e le vacanze come previsto”, un alto dirigente detto all’inizio della giornata. Anteprima di un discorso che Biden spera possa rassicurare gli americani interessati in vista delle festività natalizie.

Al contrario, Biden ha avvertito decine di migliaia di americani che finora hanno rifiutato di ricevere colpi che sono ad alto rischio di ammalarsi o ricoverarsi in ospedale perché la variante altamente contagiosa di Omicron si sta diffondendo rapidamente in tutto il paese.

Biden ha annunciato nuovi siti di vaccini e un maggiore accesso ai vaccini e dispiegherà centinaia di vaccini federali aggiuntivi per aiutare ad aggiungere “migliaia di visite ogni settimana”, ha affermato il funzionario.

Sebbene la domanda di vaccini sia in calo negli ultimi mesi, l’aumento causato dalla variazione delta all’inizio di quest’anno ha portato a un aumento della domanda di vaccini in alcune aree gravemente colpite.

Biden ha anche parlato degli sforzi della FEMA per espandere la capacità dell’ospedale e posizionare le forniture mediche in aree in cui è meno probabile che le scorte funzionino nelle prossime settimane.

Il testo, che arriva pochi giorni prima di Natale, riflette la rinnovata attenzione di Python sull’epidemia del virus corona mentre le tensioni aumentano in tutto il paese sulla possibilità di nuove restrizioni e blocchi.

Ci sono linee per i test center Esteso ai moduli In alcune aree, incluso il nord-est, la Casa Bianca ha pianificato l’apertura di nuovi siti di test federali a New York prima di Natale.

La distribuzione di prove gratuite a casa a tutti gli americani è stata recentemente annullata dalla Casa Bianca questo mese. Il segretario stampa Jen Saki ha scherzato all’inizio di questo mese quando ha chiesto se i test dovrebbero essere gratuiti e disponibili ovunque.

“Ogni americano dovrebbe mandarne uno?” Lei chiese.

Sebbene il piano della Casa Bianca annunciato martedì non abbia inviato il test a tutti gli americani, le persone richiederanno invece il test online. I funzionari hanno affermato che coloro che li usano non devono riferire i loro risultati alle agenzie di sanità pubblica.

Premendo su tale cambiamento, un dirigente senior ha sottolineato che il nuovo piano avrebbe “creato” i precedenti sforzi di test del management e una maggiore distribuzione.

“Per la prima volta nel corso di questa epidemia, a causa di tutti i passi che abbiamo preso – approvazione della FDA per molte prove, abbiamo creato il mercato, noi (Security Production Act) abbiamo continuato a usarlo. Negli ultimi 11 mesi – abbiamo la capacità di effettuare grandi acquisti da gennaio, abbiamo la capacità di produrre “, ha affermato il funzionario. “Se possiamo ancora farlo, lo faremo”.

Il funzionario ha anche sottolineato che nel bel mezzo della rivolta di Omigron e delle festività natalizie, “la domanda di test … è ora aumentata”, aggiungendo che l’acquisto da parte del governo di 500 milioni di test sarebbe un ulteriore livello rispetto al business esistente fornitura.

La direzione ha già annunciato un piano che fornirà ai fornitori di assicurazione sanitaria di rimborsare i titolari del piano per il costo delle prove a domicilio; Questo sforzo entrerà in vigore il prossimo anno.

Nei suoi commenti, Biden era d’accordo È probabile che i casi aumenteranno – compresi quelli che sono stati vaccinati – ma ha sottolineato effetti completamente diversi per chi ha iniezioni e chi non è protetto dal vaccino.

Biden e il suo team sono irremovibili sul fatto che questa volta le raccomandazioni sul blocco federale non siano previste. Nei suoi commenti, Biden si concentrerà sulle misure per prevenire la paralisi del sistema sanitario pubblico statunitense, piuttosto che sugli sforzi per fermare completamente la diffusione del virus.

È una storia di rottura e verrà aggiornata.