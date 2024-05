La mega vendita di Nintendo Switch offre giochi imperdibili a partire da $ 3: ecco 15 offerte che comprerei

Il weekend del Memorial Day è finito ma le offerte non sono ancora finite. Per esempio, Negozio Nintendo Offre ancora una serie di sconti su alcuni dei migliori giochi per Nintendo Switch e non è nemmeno l’unico rivenditore a offrire risparmi.

Le offerte Switch sul Nintendo Store partono da soli $ 3, ma una delle offerte più grandi in questo momento lo è Minecraft per $ 14. Questo risparmio del 50% segna il 15° anniversario del sempre popolare gioco. Altri sconti importanti includono Persona 5 Royal costa $ 29 (era $ 59), Sonic Frontiers a 24$ (era $ 69) e Hogwarts Legacy (edizione digitale deluxe) per $ 41 (Era $ 69). E queste sono solo alcune delle offerte attualmente disponibili sullo store digitale per il lungo weekend.

Tuttavia, se preferisci una scheda di gioco fisica piuttosto che un download digitale, ci sono anche molte fantastiche offerte per Nintendo Switch presso i rivenditori online tra cui Amazon e Walmart. Di seguito sto raccogliendo tutte le mie offerte Nintendo Switch preferite disponibili in questo momento e, per risparmi ancora maggiori, dai un’occhiata al nostro hub delle vendite del Memorial Day che viene aggiornato con tutti gli sconti ancora in vigore durante la settimana. Controlla anche il nostro blog live sulle vendite del Memorial Day per le ultime offerte.

Le migliori offerte del Nintendo Store

Le migliori offerte Nintendo Switch adesso