La moglie di Kanye West, Bianca Sensori, posa in topless con un top attillato durante un’uscita con North

Bianca Sensori Ha sfoggiato ancora una volta un look senza pantaloni durante una recente uscita a Los Angeles, in California.

Le telecamere dei paparazzi hanno avvistato la modella australiana arrivare al cinema sabato 27 luglio, accompagnata dal marito. Kanye WestA loro si è unita la figlia maggiore del rapper “Stronger”, di 11 anni nordche condivide con la sua ex moglie, Kim KardashianAnche West e Kardashian hanno una figlia Chicago6 e figli il Santo8 e salmo,5.

Immagini ottenute da TMZ Sensori, 29 anni, è apparso indossando una maglietta leggera, attillata a maniche lunghe e pantaloncini corti. Ha abbinato il look a scarpe nere stringate con tacco alto che presentavano cinturini che arrivavano appena sotto le ginocchia. Sensory teneva la maggior parte del viso nascosto sotto la falda del cappello, che teneva basso sulla fronte.

Al contrario, West, 24 volte vincitore del Grammy Award, indossava una tuta da ginnastica scura e un cappuccio che gli copriva la testa. West si è assicurato di nascondere la sua espressione facciale dietro gli occhiali da sole neri mentre lui e la sua famiglia si dirigevano al cinema.

Per questo motivo la sensorialità ha attirato molta attenzione Vari look senza pantaloni Negli ultimi mesi. La tendenza è iniziata all’inizio di gennaio, quando West, 47 anni, ha annunciato che sua moglie non avrebbe indossato i “pantaloni” nel 2024, un annuncio a cui Sensori è rimasto fedele soprattutto mentre era in pubblico.

La settimana scorsa, lo stilista di Yeezy è stato fotografato mentre indossava pantaloncini corti e un bikini mentre gustava un pasto al ristorante Chateau Marmont a Los Angeles. Questo outfit è stata la seconda volta questa settimana che ha violato il codice di abbigliamento del ristorante di lusso durante la sua visita.

Oltre alla tendenza senza pantaloni di quest’anno, Sensory è stata vista spesso indossare abiti trasparenti. Questo look è stato recentemente fotografato dai paparazzi durante un altro viaggio che Sensori e West hanno fatto al cinema la scorsa settimana, dove Sensori è stato visto indossare pantaloncini corti che arrivavano appena sotto il ginocchio e una maglietta corta trasparente che lasciava poco all’immaginazione.

