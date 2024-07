Perché Ethereum e BNB sono pronti a riprendersi con rally rialzisti

Sia i prezzi di ETH che di BNB sono diminuiti nell’ultima settimana.

Nonostante il modello rialzista, gli indicatori di mercato erano ribassisti in ETH e BNB.

Le migliori valute alternative come Ethereum [ETH] E BNP Le azioni statunitensi non hanno registrato una buona performance la scorsa settimana poiché i loro grafici sono rimasti in rosso. Tuttavia, una recente analisi ha evidenziato un aggiornamento che suggerisce una prossima inversione di tendenza.

In effetti, se ciò si rivelasse vero, ETH e BNB potrebbero assistere a un massiccio rally.

Le altcoin sono pronte per un rally?

Capitalizzazione del mercato delle monete Dati ETH ha rivelato che il suo prezzo ha subito una correzione del 7% la scorsa settimana. Al momento in cui scrivo, il prezzo degli Altcoin proprietari è scambiato a 3.230 dollari con una capitalizzazione di mercato di oltre 388 miliardi di dollari.

Allo stesso modo, anche la scorsa settimana gli orsi della BNB hanno dominato il mercato. Il prezzo della valuta è sceso di oltre il 2% negli ultimi sette giorni. Al momento in cui scrivo, BNB viene scambiato a 578 dollari con una capitalizzazione di mercato di oltre 84 miliardi di dollari.

Tuttavia, l’intera tendenza degli altcoin potrebbe cambiare nei prossimi giorni.

Moustache, un famoso criptoanalista, ha recentemente pubblicato un post twittare Rivelando uno sviluppo importante. Secondo il tweet, negli ultimi anni le altcoin hanno formato un tipico schema a tazza e manico.

Ciò indica che le altcoin inizieranno presto un rally rialzista, il che a sua volta significa che anche ETH e BNB vedranno un aumento dei prezzi.

Pertanto, AMBCrypto ha pianificato di dare un’occhiata più da vicino alle condizioni di queste monete per vedere se indicano anche un imminente rally.

Lo stato di ETH e BNB

Analisi AMBCrypto di CryptoQuant Dati I dati hanno rivelato che la riserva di cambio di BTC era in aumento, il che significa che la pressione di vendita sul token era elevata. Tuttavia, le cose sul mercato dei derivati ​​sembravano molto ottimistiche.

Il tasso di finanziamento del simbolo è in verde, il che significa che i trader con posizioni lunghe hanno il controllo e sono disposti a pagare soldi ai trader con posizioni corte. Inoltre, il rapporto acquisto/vendita dei trader indicava che il sentimento di acquisto era dominante nel mercato dei futures.

Quindi abbiamo controllato il grafico giornaliero di Ethereum. Abbiamo scoperto che l’indicatore tecnico MACD ha mostrato un crossover ribassista.

Anche il Relative Strength Index (RSI) di ETH ha registrato un calo, indicando che gli investitori potrebbero dover aspettare più a lungo per vedere ETH tornare nuovamente rialzista.

Successivamente abbiamo esaminato la performance di BNB. Il volume delle interazioni sociali della moneta è aumentato nell’ultima settimana, riflettendo la sua popolarità.

Tuttavia, il sentiment valutario è rimasto in territorio negativo. Ciò indica chiaramente che il sentimento ribassista intorno a BNB era dominante nel mercato.

Come Ethereum, anche gli indicatori tecnici di BNB sembravano ribassisti. Ad esempio, l’indicatore MACD ha mostrato che esiste un’opportunità per una correzione dei prezzi.

Inoltre, anche il Relative Strength Index (RSI) ha preso un percorso leggermente verso sud.