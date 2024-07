La prima immagine di BioShock 4 è apparsa online

Un’immagine dello sviluppo iniziale di BioShock 4 è circolata online, mostrando un primo assaggio del design dell’interfaccia utente per il sequel 2K.

Foto: l’ho pubblicata MP1ST – Si dice che abbia avuto origine da un work reel appartenente a un artista degli effetti visivi 2K, che non è stato collegato per tutelarne la privacy.

Vale la pena notare che l’immagine contiene il nome in codice “Parkside”, a cui fece riferimento il giornalista Colin Moriarty nel 2021, in cui rivelò presunti dettagli sul nuovo gioco BioShock, inclusa la sua ambientazione.

2K ha annunciato per la prima volta nel dicembre 2019 che erano iniziati i lavori su un remake della serie BioShock, ma negli anni successivi è rimasta a bocca chiusa riguardo al progetto.

Il gioco è stato creato dal nuovo studio 2K Cloud Chamber, creato appositamente per questo progetto presso la sede centrale di 2K nella zona della Baia di San Francisco in California, così come a Montreal, nel Quebec.

Il team di Cloud Chamber comprende numerosi veterani di BioShock, tra cui il direttore del design Jonathan Billing e il direttore creativo Hughie de la Plante.

Billing è stato il designer del gioco originale, oltre a servire come direttore creativo nel team 2K Australia che ha contribuito a creare il mondo fluttuante di Columbia in Infinite, mentre de la Plante è stato coinvolto nell’originale BioShock in molteplici discipline tra cui level design, arte e programmazione.

Il direttore originale di BioShock, Ken Levin, non era coinvolto nel nuovo gioco. Attualmente sta lavorando su Judas, il primo gioco di Ghost Story Games, lo studio che Levin ha fondato dopo la chiusura di BioShock e dello studio BioShock Infinite, Irrational Games.