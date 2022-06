La Russia è stata sprofondata in un default storico a causa delle sanzioni

Il periodo di offerta di $ 100 milioni di interessi pagabili il 27 maggio si è concluso domenica

Mostra l’impatto drammatico delle sanzioni predefinite della Russia – funzionario degli Stati Uniti

Alcuni giornalisti taiwanesi non hanno ricevuto denaro lunedì – fonti

La Russia dice di avere i soldi per pagare, a causa delle sanzioni

Esenzione USA scaduta, NSD Scooper sanzioni dell’UE sui soldi della Russia

LONDRA, 27 giu. (Reuters) – La Casa Bianca afferma che la Russia non riesce a rimborsare i suoi bond internazionali da oltre un secolo, con severe sanzioni che tagliano di fatto il Paese dall’Organizzazione mondiale della finanza e rendono intoccabili i suoi beni.

Il Cremlino, che ha i soldi per pagare attraverso le entrate del petrolio e del gas, ha rapidamente respinto le richieste e ha accusato l’Occidente di portarlo a un default artificiale. leggi di più

In precedenza aveva affermato che alcuni titoli non ricevevano gli interessi dovuti lunedì dopo la scadenza del termine per i pagamenti importanti di domenica. leggi di più

La Russia ha lottato per continuare a pagare 40 miliardi di dollari in titoli dalla sua invasione dell’Ucraina il 24 febbraio.

“Le notizie di questa mattina sulla scoperta del default della Russia per la prima volta in più di un secolo mostrano quanto siano forti le azioni intraprese dagli Stati Uniti, i suoi alleati e partner, nonché quanto drammatico sia il suo impatto sull’economia russa”, un Lo ha affermato il funzionario statunitense a margine del vertice del G7 in Germania. leggi di più

Gli sforzi della Russia per evitare il suo primo grande debito sui titoli internazionali dalla rivoluzione bolscevica un secolo fa, alla fine di maggio, hanno effettivamente impedito all’Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti di effettuare pagamenti a Mosca.

“Da marzo abbiamo pensato che il default russo fosse inevitabile, e quando è la domanda”, ha detto a Reuters il procuratore sovrano dello studio legale Quinn Emanuel, Dennis Hronitsky, prima della scadenza di domenica.

“L’OFAC è intervenuto per rispondere a questa domanda per noi. Il default è ora su di noi”.

Dal momento che la Russia non sarà in grado di prendere prestiti a livello internazionale in questo momento e non dovrà ringraziare per i suoi ingenti proventi dalle esportazioni di petrolio e gas, l’inadempienza formale sarà spesso indicativa. Ma lo stigma aumenterà il costo del prestito in futuro.

I pagamenti discutibili sono stati 100 milioni di dollari di interessi su due obbligazioni, una in dollari USA e l’altra in euro, che la Russia ha dovuto pagare il 27 maggio. I pagamenti avevano un periodo di grazia di 30 giorni, scaduto domenica.

Il ministero delle Finanze russo ha dichiarato di aver pagato in euro e dollari al suo National Settlement Depository (NST) offshore.

In una conferenza stampa, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha affermato che “non è un problema nostro” che i pagamenti di euroclear siano stati bloccati a causa delle sanzioni occidentali alla Russia. leggi di più

Clearinghouse non ha risposto a una richiesta di commento.

Fonti hanno detto a Reuters che alcuni dei taiwanesi che detengono le obbligazioni non hanno ricevuto il denaro lunedì. leggi di più

L’orologio sulla Torre Spasskaya mostra l’ora di mezzogiorno, accanto al Cremlino e alla Chiesa di San Basilio a Mosca, il 31 marzo 2020. REUTERS / Maxim Shemetov

Le agenzie di rating del credito di solito declassano il rating del credito di un paese per riflettere il default, ma questo non si applica alla Russia poiché la maggior parte delle agenzie non valuta il paese.

Problema legale

La situazione giuridica che circonda i titoli sembra essere complicata.

Mentre Mosca ha già affrontato sanzioni in relazione all’annessione della Crimea nel 2014 e all’avvelenamento della Gran Bretagna nel 2018, le obbligazioni russe sono state emesse con una serie di termini insoliti e il livello di ambiguità per ciò che è stato venduto di recente è in aumento.

Rodrigo Olivers-Cominal, responsabile del diritto bancario e finanziario alla Queen Mary University di Londra, ha affermato che la Russia ha bisogno di chiarezza sulla differenza tra sbarazzarsi del proprio debito o ricevere e recuperare denaro.

“Tutte queste questioni sono soggette a interpretazione del tribunale”, ha detto Olivares-Caminal a Reuters.

In un certo senso, la Russia è già in default.

Il panel sui derivati ​​ha stabilito che c’è stato un “evento di credito” in alcune obbligazioni russe, che ha richiesto pagamenti su alcune delle transazioni di default della Russia, strumenti utilizzati dagli assicuratori per assicurarsi contro i default di credito.

Ciò è stato innescato dal mancato pagamento da parte della Russia di 1,9 milioni di dollari di interessi sull’importo dovuto all’inizio di aprile. leggi di più

Fino all’invasione dell’Ucraina, un default sovrano sembrava impensabile, poco prima che la Russia avesse un rating di investimento. Il default è insolito, poiché Mosca ha i fondi per ripagare il suo debito.

Il Tesoro degli Stati Uniti OFAC ha annunciato all’inizio di marzo uno sconto temporaneo noto come General License 9A, che consentirebbe agli investitori di Mosca di continuare a pagare. Lo sconto scade il 25 maggio quando Washington inasprisce le sanzioni contro la Russia e sospende di fatto i pagamenti agli investitori e alle società statunitensi.

La licenza OFAC scaduta non è l’unico ostacolo in Russia. All’inizio di giugno, l’Unione Europea ha imposto sanzioni a NSD, l’agente designato dalla Russia per i suoi eurobond. leggi di più

Mosca ha cercato negli ultimi giorni di trovare modi per gestire i pagamenti imminenti ed evitare inadempienze.

Il presidente Vladimir Putin ha firmato mercoledì scorso un ordine che concede al governo 10 giorni per avviare procedure provvisorie e selezionare le banche per effettuare pagamenti secondo un nuovo schema, raccomandando alla Russia di considerare adempiuti gli obblighi di debito quando effettuano pagamenti in rublo e titoli marittimi in Russia.

“La pretesa della Russia di ottemperare ai propri obblighi ai sensi del legame non è l’intera storia”, ha detto a Reuters Zia Ullah, partner dello studio legale Eversheets Sutherland e responsabile del crimine aziendale e delle indagini.

“Se non sei soddisfatto come investitore, ad esempio, se sai che il denaro è bloccato in un conto a garanzia, avrà un impatto pratico su ciò che dice la Russia.

Report di Karin Strowhecker a Londra, Andrea Shalal in Elma e Emily Chan a Taipei e Sujatha Rao a Londra; Montaggio di David Holmes, Emilia Sithol-Modris, Simon Cameron-Moore e Jane Merriman

