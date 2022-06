Leonardo del Vecchio: La morte del miliardario italiano e proprietario di Ray-Ban

“È con tristezza che Essilor Luxotica annuncia la morte del suo presidente”, ha affermato il gruppo in una nota, aggiungendo che il consiglio di amministrazione si riunirà “per determinare i prossimi passi”.

Del Vecchio è cresciuta fin dall’infanzia in un orfanotrofio per accumulare una fortuna stimata in decine di miliardi di euro in una delle storie più famose dalla povertà alla ricchezza della ripresa economica italiana del dopoguerra.

Il commissario europeo per l’Economia Paolo Gentiloni ha dichiarato su Twitter “Leonardo del Vecchio è stato un grande italiano. La sua storia, da un orfanotrofio alla guida di un impero imprenditoriale, suona come una storia d’altri tempi. Ma è un esempio per oggi e per domani. RIP”. .

L’imprenditore italiano ha fondato Luxottica nel 1961, ha creato una società proprietaria del marchio Ray-Ban e ha unito le forze con la francese Essilor in un’importante fusione nel 2018.