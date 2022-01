L’Australia ha revocato il visto a Novak Djokovic pochi giorni prima degli Australian Open

La star del tennis Novak Djokovic si sta allenando al Melbourne Park in vista degli Australian Open il 14 gennaio 2022. Via immagine AAP / Diego FedEle REUTERS



Novak Djokovic rischia di nuovo la deportazione dopo che il governo australiano gli ha revocato il visto per la seconda volta, con l’ultima svolta nella storia della serie se il tennista più importante del mondo sarà autorizzato a competere agli Australian Open nonostante non sia stato vaccinato. COVID-19.

Venerdì il ministro dell’Immigrazione Alex Hawk ha utilizzato l’opzione del suo ministro per annullare il visto serbo di 34 anni nell’interesse pubblico – appena tre giorni prima di giocare agli Australian Open, Djokovic ha vinto nove dei suoi 20 titoli del Grande Slam. . Djokovic è il campione in carica all’Open e punta al suo 21° titolo assoluto del Grande Slam in singolo.

Tre ore dopo, gli avvocati di Djokovic hanno presentato ricorso contro l’esenzione dal visto dopo un processo lungo un’ora nel circuito federale e nel tribunale della famiglia. Anthony Kelly, lo stesso giudice al processo, Si è pronunciato a favore di Djokovic la scorsa settimana Su base pratica, il suo visto è stato revocato per la prima volta quando è atterrato all’aeroporto di Melbourne.

Il suo avvocato, Nick Wood, ha detto a Kelly che l’appello sarebbe stato ascoltato domenica e che Djokovic avrebbe restituito il visto per giocare lunedì.

Djokovic sarà rilasciato venerdì sera, secondo i regolamenti del governo, ma tornerà in custodia dell’immigrazione quando incontrerà i funzionari dell’Australian Border (Immigration) alle 8:00 ora locale di sabato (16:00 EST).

Rientrerà in custodia in albergo sabato pomeriggio, dopo aver trascorso la mattinata negli uffici dei suoi avvocati sotto la guardia di frontiera.

L’espulsione dall’Australia può comportare un divieto di ritorno di tre anni nel paese, anche se può essere revocato a seconda delle circostanze.

Gli avvocati di Djokovic devono ottenere due ordini urgenti per lui. Uno è l’ordine di impedirgli di essere espulso, simile all’ordine che ha ricevuto la scorsa settimana. Secondo, Hawk Djokovic deve ottenere un visto per giocare.

L’avvocato specializzato in immigrazione di Melbourne, Gian Phon, ha dichiarato: “Quel secondo ordine è quasi senza precedenti.” I tribunali ordinano raramente un visto per un membro del governo esecutivo.

“Il visto di Djokovic è stato revocato nell’interesse pubblico, in termini di igiene e buon ordine”, ha detto Hawk.

“Il governo Morrison è impegnato a proteggere i confini dell’Australia, in particolare per quanto riguarda l’epidemia di COVID-19”, ha affermato Hawk in una nota, riferendosi al primo ministro Scott Morrison.

Djokovic ha accolto con favore l’imminente espulsione, affermando che l’Australia ha raggiunto uno dei tassi di mortalità epidemica più bassi al mondo, un’economia forte e alti tassi di vaccinazione.

“Gli australiani hanno fatto molti sacrifici durante queste epidemie e giustamente si aspettano che il risultato di quei sacrifici venga preservato”, ha affermato Morrison in una nota. “Questo è ciò che fa oggi il ministro”.

L’espulsione di solito comporta un divieto di tre anni di ritorno in Australia.

Nonostante l’incertezza su Djokovic, gli organizzatori dell’Open hanno aggiunto al sorteggio il giocatore del primo turno del torneo. Giocherà con il serbo numero 78 del mondo Miomir Kekmanovic nel turno di apertura, inclusa una sessione di venerdì, poche ore prima dell’annuncio dei risultati di Hawk.

L’esenzione di Djokovic dall’obbligo del vaccino Govt-19 per partecipare al torneo è stata approvata dal governo statale del Victoria e dall’organizzatore del torneo Dennis Australia. Gli ha permesso di ottenere un visto di viaggio.

Ma l’Australian Border Force ha rifiutato l’esenzione e ha annullato il suo visto al suo arrivo a Melbourne. Djokovic ha trascorso quattro notti in un centro di detenzione per immigrati prima che un giudice annullasse la decisione lunedì.

La posizione di Djokovic fa parte di un dibattito più ampio e globale sui diritti di coloro che non sono vaccinati.

Morrison è in corsa per la rielezione e il suo governo ha gestito la situazione dei visti di Djokovic, in alcune aree, offuscando la reputazione pubblica per la sua posizione dura sulla sicurezza delle frontiere – e prima dell’epidemia.

