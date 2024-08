La scomparsa di un operatore umanitario all’aeroporto solleva timori di repressione dopo le contestate elezioni in Venezuela

CARACAS, Venezuela (AP) – L’ultima volta che qualcuno ha sentito Edney Lopez è stato domenica. La 33enne professoressa di scienze politiche e poetessa pluripremiata si stava preparando a salire su un aereo per l’Argentina per visitare un amico quando ha mandato un messaggio dall’aeroporto dicendo che c’era qualcosa che non andava con il suo passaporto.

“Il dipartimento di immigrazione ha preso il mio passaporto perché sembra essere scaduto”, ha scritto alla sua amica nella lettera, che ha condiviso con l’Associated Press “Prego che non sarò truffata a causa di un errore nel sistema”.

Quello che è successo dopo rimane un mistero, contribuendo al clima di paura e repressione che ha attanagliato il Venezuela dopo le elezioni. Elezioni presidenziali contestateSi tratta dell’ondata più grave di violazioni dei diritti umani dai tempi delle dittature militari in America Latina negli anni ’70.

Quando la madre di Lopez, Ninoska Barrios, e le sue amiche seppero che non era salita sull’aereo, iniziarono a cercare freneticamente nei centri di detenzione. Alla fine, martedì – più di 48 ore dopo – hanno appreso che era trattenuta in incommunicado dalla temuta polizia dell’intelligence militare venezuelana con accuse penali sconosciute, impossibilitata a vedere un avvocato o parlare con la sua famiglia.

“Per favore, ridammi mia figlia”, ha supplicato Barrios piangendo davanti all’ufficio per i diritti umani del Venezuela in un video diventato virale sui social media. “Non è giusto che una madre venezuelana subisca tutto questo”.

L’arresto di Lopez non è un evento unico. Dalle elezioni presidenziali del 28 luglio, le forze di sicurezza hanno arrestato più di 2.000 persone per aver manifestato contro il presidente Nicolas Maduro o per aver sollevato dubbi sulle sue pretese di vincere un terzo mandato nonostante l’opposizione dell’opposizione. Prova evidente che ha perso il voto Un margine di oltre 2 a 1. Altri 24 sono stati uccisi, secondo l’organizzazione locale per i diritti umani Provia.

IL Un’ondata di arresti Queste misure repressive, sollecitate dallo stesso Maduro, non hanno precedenti e mettono il Venezuela su una strada in cui potrebbe facilmente superare coloro che sono stati imprigionati durante le tre precedenti repressioni contro gli oppositori di Maduro.

Tra gli arrestati figurano giornalisti, leader politici, personale della campagna elettorale e un avvocato che difende i manifestanti. Ad altri è stato annullato il passaporto mentre cercavano di lasciare il Paese. Un’attivista locale ha persino trasmesso in diretta il suo arresto da parte degli agenti dell’intelligence militare mentre irrompevano nella sua casa utilizzando una spranga di ferro.

“Sei entrato in casa mia in modo arbitrario, senza alcun mandato di perquisizione. Non sono un criminale. Sono solo un cittadino comune che vuole un paese diverso”, dice in diretta Maria Oropeza, leader della campagna di opposizione nello stato rurale di Portuguesa. trasmissione, che si interruppe bruscamente dopo tre minuti.



FILE – Poliziotti in moto lasciano il centro di detenzione della Polizia Nazionale di Bolita dove si tengono alcune persone arrestate durante le recenti proteste contro i risultati ufficiali delle elezioni presidenziali, a Caracas, Venezuela, 1 agosto 2024. (AP Photo/Matias Delacroix, File )

Phil Johnson, analista dell’International Crisis Group con sede a Caracas, ha affermato che la repressione, che sembra per lo più casuale e arbitraria, sta avendo un effetto agghiacciante.

“Non solo le proteste vengono scoraggiate, ma le persone hanno paura di scendere in strada, punto e basta”, ha detto Johnson, aggiungendo che i genitori degli adolescenti sono particolarmente preoccupati. “C’è la sensazione che la polizia abbia una quota da riempire e chiunque possa essere fermato e portato via come sospettato di vandalismo”.

Le minacce partono dall’alto.

“Nascondono i topi, ma noi li prenderemo”, ha detto Diosdado Cabello, leader del Partito socialista al potere, in un discorso alla legislatura controllata da Maduro, il giorno dopo le elezioni.



FILE – Il leader del partito al potere Diosdado Cabello prende parte a una manifestazione per difendere la rielezione del presidente Nicolas Maduro a Caracas, Venezuela, il 3 agosto 2024. (AP Photo/Cristian Hernandez, File)



Il presidente venezuelano Nicolas Maduro tiene una conferenza stampa presso il Palazzo Presidenziale Miraflores a Caracas, Venezuela, il 31 luglio 2024, tre giorni dopo la sua contestata rielezione. (Foto AP/Mathias Delacroix, file)

Nel frattempo Maduro ha invitato i venezuelani Per denunciare chi dubita delle elezioni Ha detto che il governo sta ristrutturando due carceri controllate dalle bande per accogliere un previsto aumento del numero di guarimberos incarcerati – un termine che usa per descrivere i manifestanti della classe media che si sono barricati nelle strade per settimane nel 2014 e nel 2017.

“Non ci sarà pietà”, ha detto Maduro alla televisione di stato.

Ma ciò che complica ulteriormente gli sforzi per reprimere il dissenso è il cambiamento del volto degli oppositori del governo.

Sebbene le manifestazioni fossero più piccole e silenziose rispetto ai precedenti periodi di disordini, ora sono più spontanee, spesso senza leader e composte da giovani – alcuni appena adolescenti – provenienti dai bassifondi collinari di Caracas che tradizionalmente hanno costituito la base solida il governo.

“Non mi interessa quante persone dovranno morire”, ha detto Clever Acuna, un tatuatore di 21 anni, in una delle recenti marce popolari in cui i manifestanti si sono arrampicati sui lampioni per abbattere i manifesti della campagna di Maduro.

“Quello che voglio è la mia libertà e la mia patria, voglio vivere nel Venezuela di cui una volta mi parlavano i miei nonni”.



I familiari delle persone arrestate durante le recenti proteste contro la rielezione del presidente Nicolas Maduro, si riuniscono fuori dal centro di detenzione della polizia nazionale di Bolita mentre attendono notizie dei loro cari, a Caracas, Venezuela, 1 agosto 2024. (AP Photo/Matias Delacroix, File)



Francesca Oponte scrive una lettera a suo fratello fuori dal centro di detenzione della Polizia Nazionale di Bolita dopo il suo arresto durante le recenti proteste contro la rielezione del presidente Nicolas Maduro, a Caracas, Venezuela, giovedì 1 agosto 2024. La lettera di Oponte e sua madre dice in spagnolo: “Dio ti benedica, figlio mio”. “Tua madre e tua sorella sono qui. Ti amiamo”. (Foto AP/Mathias Delacroix, file)

Maria Corina Machado, Forza di opposizione Chi ha radunato i venezuelani dietro di lui? Candidato sostituto dell’ultimo minuto Dopo che le è stato impedito di correre contro Maduro, ha anche chiesto moderazione, riflettendo la paura provata da molti.

“Ci sono momenti per uscire e momenti per incontrarsi, mostrare tutta la nostra forza e determinazione e abbracciarci, così come ci sono momenti per prepararsi, organizzare, comunicare e consultarsi con i nostri alleati in tutto il mondo, che sono molti, “, ha detto in un messaggio registrato pubblicato online martedì.

“A volte è necessaria una pausa pratica.”

Ma la rapidità delle azioni del governo sembra dare i suoi frutti. Secondo Provia, in soli dieci giorni le forze di sicurezza hanno arrestato quasi lo stesso numero di persone che in cinque mesi nel 2017.

“L’operazione Knock Knock è uno dei principali strumenti del terrorismo di stato”, ha affermato Oscar Murillo, presidente di Provia, riferendosi agli arresti a sorpresa di mezzanotte promossi da Cabello e altri come tattica intimidatoria.

Più di 50 paesi si recheranno alle urne nel 2024

A Catia, il quartiere a basso reddito di Caracas, un tempo roccaforte del partito al potere, oggigiorno nessuno parla di politica. Una donna ha chiuso il negozio quando sono iniziate le proteste nelle vicinanze ed è scappata di casa. I video della manifestazione hanno inondato il suo telefono nelle ore successive, ma lei li ha cancellati per paura che il governo stesse monitorando i post sui social media per identificare i critici.

“Potrei essere arrestata solo per averli”, ha detto.

L’improvviso silenzio segna una brusca rottura con l’umore ottimista che ha preceduto le elezioni, quando i coraggiosi sostenitori dell’opposizione si sono confrontati con le forze di sicurezza che hanno cercato di impedire le manifestazioni anti-Maduro. Hanno fornito cibo, prestato veicoli al leader dell’opposizione e gli hanno aperto le loro attività nonostante sapessero che avrebbero dovuto affrontare ritorsioni da parte della polizia o che le loro attività sarebbero state chiuse.

Anche prima degli attuali disordini, la situazione dei diritti umani in Venezuela era sotto attento esame. Maduro è oggetto di un’indagine della Corte penale internazionale per crimini di guerra. crimini contro l’umanità Presumibilmente commesso in passato.

Alcuni hanno paragonato le tattiche di Maduro a quelle usate nell’America centrale e meridionale negli anni ’70, quando le dittature militari arrestavano oppositori e talvolta spettatori innocenti. Molti di loro furono uccisi, e in Argentina alcuni furono drogati e gettati dagli aerei nell’oceano, senza alcuna traccia di essere stati arrestati.

I presunti abusi di Maduro hanno poca somiglianza con le campagne di “guerra sporca” condotte dalle forze di sicurezza statali.



Maritza Fernandez si trova fuori dal centro di detenzione della Polizia Nazionale di Bolita dopo che il suo compagno è stato arrestato nei giorni scorsi durante le proteste dell’opposizione contro i risultati ufficiali delle elezioni presidenziali a Caracas, Venezuela, 1 agosto 2024. (AP Photo/Matias Delacroix, file)

Ma l’obiettivo di diffondere la paura è lo stesso, ha affermato Santiago Canton, avvocato argentino e segretario generale della Commissione Internazionale dei Giuristi, un gruppo di monitoraggio con sede a Ginevra.

Canton ha detto che il caso di Lopez gli ha ricordato la scomparsa di una donna in Argentina nel 1977. Un attivista è stato fatto scendere dall’aereo Era in viaggio per il Venezuela e non è mai più stato visto. All’epoca, il Venezuela, ricco di petrolio, era il paese più ricco del Sud America e un rifugio democratico per gli esuli in fuga dai regimi militari della regione.

“Quello che è successo 50 anni fa è improbabile che accada di nuovo”, ha detto Canton, che in precedenza ha presieduto la Commissione interamericana sui diritti umani. “Ma i social media sono un moltiplicatore che prima non esisteva, quindi puoi essere più selettivo nell’utilizzo forza e ottenere gli stessi risultati.

Giovedì Machado ha cercato di fare pressione su altri paesi affinché li aiutassero a porre fine alla repressione. “Sento che manchi la determinazione da parte di tutti i governi, di tutti i settori, nel chiedere la fine immediata della follia che sta accadendo”, ha detto ai giornalisti.

Nel frattempo, gli amici e la famiglia di Lopez non riescono ancora a spiegare perché sia ​​stata presa di mira.

Dal 2020 svolge attività di soccorso nelle comunità povere, motivo per cui è stata premiata come una delle “100 donne eroiche” in Venezuela dall’ambasciata olandese a Caracas. Il lavoro è puramente umanitario e Lopez non è affiliato ad alcun movimento politico.



Una donna siede fuori dal centro di detenzione della Polizia Nazionale di Bolita dove è detenuto il suo ragazzo dopo il suo arresto durante le recenti proteste contro i risultati ufficiali delle elezioni presidenziali, a Caracas, Venezuela, 1 agosto 2024. (AP Photo/Matias Delacroix, file)

Ah Profilo sui social media Il libro non contiene contenuti antigovernativi e consiste principalmente di disegni stravaganti di farfalle, poesie scritte da lei e fotografie di spiagge e dune di sabbia dei suoi viaggi in Venezuela.

Cristina Ramirez, trasferitasi in Argentina da Caracas otto anni fa, si è unita a più di… 7,7 milioni di venezuelani La donna fuggita dal paese ha detto di aver comprato il biglietto di Lopez a maggio perché la sua amica potesse godersi una meritata vacanza.

I due non vedevano l’ora di ritrovarsi dopo un lungo periodo di separazione e un anno difficile per Lopez, la cui famiglia versa in difficoltà finanziarie. È preoccupata che la sua amica, che assume farmaci per curare il diabete, stia soffrendo in prigione senza sapere cosa ha portato a questo incubo.

“Questo è stato il suo primo viaggio fuori dal Venezuela e la sto ancora aspettando”, ha detto Ramirez in un’intervista telefonica.

___

Goodman ha riferito da Miami.