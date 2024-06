La squadra olimpica statunitense porterà le unità di climatizzazione ai Giochi di Parigi. cosa sai

Cinque storie delle Olimpiadi di Parigi da conoscere, dalla sicurezza a Simone Biles Le Olimpiadi di Parigi si avvicinano rapidamente. Ecco cosa c’è da sapere sui primi giochi dopo la pandemia.

Nell’ambito di un impegno ad ampio raggio per rendere le Olimpiadi più rispettose dell’ambiente, gli organizzatori di Parigi 2024 hanno affermato che il Villaggio Olimpico che ospiterà gli atleti sarà costruito senza aria condizionata.

Ma con l’avvicinarsi dei Giochi di Parigi e il persistere dei timori di un’ondata di caldo estivo, alcune nazioni in visita hanno deciso di portare invece i propri condizionatori.

Sarah Hirshland, CEO del Comitato Olimpico e Paralimpico degli Stati Uniti, ha confermato venerdì che gli Stati Uniti si uniranno a una serie di altri paesi nel fornire aria condizionata portatile ai propri atleti nel Villaggio Olimpico. Sebbene la mossa sembri minare gli sforzi di sostenibilità degli organizzatori di Parigi, Hirshland la descrive come un fattore importante per gli atleti che potrebbe avere un impatto significativo sulle loro prestazioni ai Giochi.

“Abbiamo grande rispetto per il lavoro svolto dal comitato organizzatore di Parigi in particolare e per la loro attenzione alla sostenibilità”, ha affermato Hirshland. “Come puoi immaginare, questo è un periodo in cui coerenza e prevedibilità sono fondamentali per le prestazioni del Team USA. Nelle nostre conversazioni con gli atleti, questa era una priorità molto alta e qualcosa che gli atleti ritenevano fosse una componente fondamentale per la loro capacità di esibirsi. “

Perché nel Villaggio Olimpico non c’è l’aria condizionata?

Il Comitato Olimpico Internazionale è sempre più consapevole dell’impatto ambientale dei Giochi Olimpici. Negli ultimi anni, ha collaborato con gli organizzatori locali per ridurre i rifiuti e il consumo di energia utilizzando più impianti esistenti anziché costruendo impianti temporanei o utilizzando energia pulita per alimentare gli autobus che trasportano atleti e tifosi.

Parigi sta cercando di portare i suoi sforzi di sostenibilità ad un altro livello dimezzando le sue emissioni di carbonio rispetto ai precedenti Giochi estivi, che hanno rilasciato una media di 3,5 milioni di tonnellate di anidride carbonica.

Nell’ambito di questo piano, Parigi ha costruito il Villaggio Olimpico con un sistema di raffreddamento geotermico più rispettoso dell’ambiente, piuttosto che con l’aria condizionata tradizionale. Il sistema manterrà le stanze degli atleti almeno 10 gradi più fresche rispetto alla temperatura esterna e non più calde della temperatura notturna di 70 gradi, ha affermato il comitato organizzatore.

“Abbiamo progettato questi edifici affinché fossero luoghi confortevoli in cui vivere in estate, nel 2024 e oltre”, ha affermato Jan Krysinski, che sta supervisionando la fornitura di luoghi e infrastrutture per Parigi 2024. Lo ha detto a Reuters all’inizio di quest’anno. “Non abbiamo bisogno dell’aria condizionata in questi edifici perché abbiamo orientato le facciate in modo che non ricevano troppa luce solare durante l’estate, e l’isolamento della facciata è davvero efficace.”

Quali altri paesi portano l’aria condizionata?

Tuttavia, il sistema di raffreddamento del villaggio non ha dissipato le preoccupazioni degli atleti e dei comitati olimpici nazionali. Ciò ha spinto molti paesi a prendere accordi per portare le proprie unità di climatizzazione, indipendentemente dal consumo energetico.

Lo ha riferito il Washington Post Australia, Canada, Danimarca, Gran Bretagna, Grecia e Italia sono tra le grandi delegazioni olimpiche che forniranno l’aria condizionata ai propri atleti a Parigi.

“Li porteremo. Li riporteremo in Grecia”, ha detto al giornale Alexandra Bali, capo del Comitato olimpico greco per la sostenibilità ambientale. “Hanno bisogno di sostegno perché quello che stanno facendo è comunque molto difficile”.

Un portavoce di Parigi 2024 non ha risposto immediatamente a un’e-mail in cui richiedeva commenti sui piani dei paesi di portare le proprie unità di condizionamento d’aria.

Quanto caldo farà alle Olimpiadi di Parigi?

I Giochi di Parigi si terranno dal 26 luglio al 10 agosto, uno dei periodi più caldi dell’anno nella regione. Il giorno più caldo mai registrato in città è stato cinque anni fa, il 25 luglio 2019, quando le temperature hanno superato i 108 gradi.

I ricercatori dell’Università di Portsmouth nel Regno Unito sono stati tra coloro che hanno espresso preoccupazione per una potenziale ondata di caldo a Parigi quest’estate, citando il caldo e l’umidità dei precedenti Giochi estivi di Tokyo e gli effetti del cambiamento climatico. Secondo un rapporto pubblicato all’inizio di questo mese. Le temperature annuali a Parigi sono aumentate di oltre 3 gradi nel corso dell’ultimo secolo, con la città che vede ogni anno altri nove giorni “torridi” (definiti come nord di 86 gradi).