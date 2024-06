Ottieni il maggior numero possibile di parti Scadutree

Come risulta, Anello Al-Din‘S L’ombra di Erdtree Aumentare il livello è in realtà molto difficile. Tuttavia, per innumerevoli giocatori che hanno Sono rimasto sconcertato dall’enorme picco di difficoltà del DLC.Là In realtà Una soluzione molto semplice ai tuoi problemi: Interrompi quello che stai facendo e vai a raccogliere le parti di Scadutree.

La spada ad anello più ricercata ha una lunga storia

I Frammenti di Scadutree sono oggetti che possono essere trovati in tutta la Terra dell’Ombra Anello Al-Din‘S Una sola espansione. A volte si siedono in bella vista e altre volte possono abbattere un avversario, ma ce ne sono un totale di 50 che possono essere trovati in L’ombra di Erdtree Sono fondamentali per il nuovo sistema di livellamento dell’espansione, così come per la sopravvivenza Incontri terribili contiene.

Dal primo avvio, Anello Al-Din Il regista Hidetaka Miyazaki è stato sincero riguardo alla difficoltà del film L’ombra di ErdtreeCosì come i modi per superarlo. Mesi fa, Miyazaki rivelò la nuova area dell’espansione Il proprio sistema di liquidazioneAnche se lui e lo studio non hanno rivelato molto sul sistema, Le anticipazioni fanno finalmente luce sui dettagli Frammenti circostanti di Scadutree. Il problema è che un buon numero di giocatori ha perso parti o non le ha utilizzate molto da quando il DLC è stato lanciato la scorsa settimana.

Durante il fine settimana sono emerse lamentele riguardo… L’ombra di ErdtreeLa difficoltà del gioco ha raggiunto un punto in cui l’account Twitter americano di Bandai Namco ha pubblicato un tweet invitando gentilmente i giocatori a cercare effettivamente le parti di Scadutree e ad aumentare di livello la loro Benedizione di Scadutree invece di cercare di spalare il DLC.

Anche se non lo sostituisce completamente Anello Al-DinSecondo le statistiche attuali, trovare parti di Scadutree fa un’enorme differenza per i giocatori L’ombra di Erdtree Nel complesso molto più amichevole, pur mantenendo la propensione dello studio per gli incontri follemente difficili. Aumentare la tua benedizione di Scadutree non solo amplifica la quantità di danni che infliggi, ma annulla anche una percentuale del danno che subisci. I giocatori avevano un disperato bisogno di quest’ultimo L’ombra di Erdtreeconsiderando che sia i nemici minori che gli scontri con i boss venivano eliminati in uno o due attacchi.

Quindi, quando vaghi per le Shadowlands questa settimana, tieni gli occhi aperti per le parti di Scadutree sparse sulla mappa. A quanto pare, lo farai NO Godetevi il resto L’ombra di Erdtree Senza approfittarne.