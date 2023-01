La star di Real Housewives richiede un minimo di sicurezza in prigione

La star di “Real Housewives of Salt Lake City” Jen Shah ha chiesto di essere assunta come FPC Bryan, Campo di prigionia federale di minima sicurezza a Bryan, Texas, per scontare una pena detentiva di 6 anni e mezzo per frode.

Shah, 49 anni, è rappresentato dall’avvocato Priya Chaudhry di Chaudhry Law PLLC che ha chiesto al giudice “di raccomandare che la signora Shah sia incarcerata presso la struttura FPC Bryan a Bryan, in Texas”, secondo People.

La prigione riceve criminali donne e attualmente detiene 544 detenuti sul suo sito web. È anche il luogo in cui Elizabeth Holmes è stata la fondatrice di Theranos È stato condannato a scontare La sua condanna è di 11 anni di carcere, che inizia ad aprile. Secondo la rivista People.

L’ex procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York, Audrey Strauss, ha dichiarato in un comunicato stampa in precedenza che Shah e il suo assistente Stuart Smith hanno creato e venduto elenchi di lead, nomi e contatti di potenziali clienti ai membri del loro schema di frode.

Si sa che almeno 10 vittime hanno più di 55 anni, secondo il comunicato stampa.

Shah Juma è stato condannato per associazione a delinquere finalizzata a commettere frode telefonica in relazione al telemarketing, Secondo NPR.

“Con la sentenza odierna, Jennifer Shah sta finalmente affrontando le conseguenze dei molti anni che ha trascorso prendendo di mira vittime anziane vulnerabili”, ha dichiarato in una nota Damien Williams, procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York. False promesse di sicurezza finanziaria, ma in realtà lo Scià e i suoi cospiratori li hanno defraudati dei loro risparmi e non hanno lasciato loro nulla da mostrare in cambio”.

Dopo essersi precedentemente dichiarato colpevole, Shah Ha cambiato la sua dichiarazione in colpevole L’11 luglio 2022.

Secondo il comunicato stampaShah e Smith sono stati accusati ciascuno il 30 marzo 2021 di cospirazione per commettere frode di telemarketing e cospirazione per commettere riciclaggio di denaro.

I pubblici ministeri federali hanno affermato che i due erano coinvolti nel piano dal 2012.

La pena massima per la cospirazione per commettere l’accusa di frode telematica è di 30 anni e l’accusa di riciclaggio di denaro avrebbe comportato altri 20 anni, secondo il comunicato stampa.

Shah affatto Si è dichiarato non colpevole di entrambe le accuse Durante un’udienza in tribunale il 2 aprile 2021.

Ma come parte del patteggiamento, quando si è dichiarata colpevole delle accuse di frode, la seconda accusa di riciclaggio di denaro è stata ritirata, secondo Persone.

Ha poi rischiato fino a 14 anni di carcere se condannata.

Shah deve consegnarsi al Federal Bureau of Prisons il 17 febbraio per iniziare la sua condanna, secondo la rivista People.