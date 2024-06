La svolta OLED: nuovi televisori dotati di 165 Hz, Wi-Fi 7 e IA più veloce

MediaTek ha presentato ufficialmente un nuovissimo chip ed è destinato a invitare un mondo di televisori OLED a prova di futuro che offriranno alcune specifiche davvero sorprendenti.

Il chip che alimenta tutta l’innovazione si chiama Pentonic 800 e consentirà VRR a 165 Hz, elaborazione AI migliorata, Wi-Fi 7 e molto altro.

MediaTek ha annunciato il nuovo chip-in Post sul blog Evidenziando i suoi interni più avanzati che includono GPU, CPU, AI e co-processori aggiornati, che porteranno tutti alcuni dei nuovi modelli OLED che entusiasmano gli upgrade, oltre a una serie di altri miglioramenti.

Tuttavia, dato il suo utilizzo principale nei televisori Google, è bello vedere questo nuovo SoC nei modelli 2025 di Sony, TCL e Hisense.

MediaTek non ha detto quando aspettarsi il lancio ufficiale del chip Pentonic 800 o su quali televisori si potrà provarlo, ma la possibilità è molto interessante.

Il chip AI del futuro

(Credito immagine: Media Tech)

Anche se potresti non averne sentito parlare prima, i SoC Pentonic possono essere trovati in alcuni… I migliori televisori OLED con il Sony Bravia A95L (nella foto sopra) dotato del processore Pentonic 1000 di MediaTek, mentre entrambi i televisori TCL 2023 e 2024 sono dotati del Pentonic 700. I chip sono principalmente un componente chiave del I migliori televisori Google Ciò è dovuto in gran parte alla compatibilità del software di alta qualità.

Ma il nuovo Pentonic 800 è destinato a rappresentare un aggiornamento importante, sfruttando un’elaborazione fino al 50% più veloce e una riduzione del 60% nella larghezza di banda della memoria. Il nuovo SoC ha una CPU Arm Cortex-A73 quad-core da 1,8 GHz, una GPU Arm Mali-G557 MC1 e RAM DDR4 a 64 bit da 3200 Mbps.

MediaTek vede il Pentonic 800 come l’apice dei miglioramenti della super risoluzione e della qualità dell’immagine, fornendo “ripristino quasi perfetto di contenuti o dettagli e rimozione di rumore o artefatti dalle trasmissioni o dai flussi Internet”. Ciò sarà possibile grazie a un motore AI adattato con parametri ottimizzati per il riconoscimento di oggetti e scene.

Oltre ai miglioramenti dell’intelligenza artificiale, il Pentonic 800 offrirà supporto VRR 4K fino a 165Hz. Attualmente, i giochi vengono principalmente portati a 144 Hz sulla maggior parte dei televisori, con alcuni modelli più recenti, ad es TCL QM8 MiniLED In grado di raggiungere 240 VRR a risoluzione inferiore. Il Pentonic 800 ti consentirà di giocare su TV VRR a 165 Hz e 4K, ma sarà disponibile solo se abbinato a un dispositivo. I migliori computer da gioco Poiché le console non possono raggiungere valori superiori a 120Hz.

Se ciò non bastasse, i futuri televisori che utilizzeranno il Pentonic 800 supporteranno anche il Wi-Fi 7, rendendoli molto più avanzati di quelli che attualmente utilizzano solo Wi-Fi 6 contro Wi-Fi 6e . Wi-Fi 7 mira a fornire funzionalità di trasmissione wireless più potenti, garantendo che i dati come i contenuti trasmessi in streaming arrivino più velocemente e in modo più fluido sulla TV.

Nessun produttore ha ancora dichiarato che utilizzerà il chip 800, ma data l’adozione diffusa dei precedenti chipset MediaTek, è quasi certo che lo vedremo nelle future linee di Sony, TCL e Hisense.

