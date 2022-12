La vincitrice di Miss America 2023, Miss Wisconsin Grace Stank, riflette sulla sua scioccante vittoria: “Solo un casino assoluto”

Miss Wisconsin Grace Stanek è una studentessa di ingegneria nucleare, Incoronata Miss America 2023.

La cerimonia si è svolta giovedì sera alla Mohegan Sun Arena di Uncasville, nel Connecticut. Miss New York Taryn Delaney Smith è stata incoronata seconda classificata e Miss Texas Avery Bishop seconda.

“[It was] Solo un vero casino “, ha detto la nativa di Wausau a Fox News Digital sull’aver sentito il nome del suo stato. [were] Nessun pensiero, solo urla ed eccitazione. E poi, dopo, è affondato un po ‘perché penso ancora che non abbia assorbito del tutto … È un tale onore essere il rappresentante di quelle … donne straordinarie che stavano su quella piattaforma. “

“Ognuna di queste donne sta facendo qualcosa di potente nella propria comunità”, ha detto la ventenne. “Alcuni diventeranno chirurghi traumatologici, altri sono avvocati e altri stanno facendo un’enorme differenza nelle loro comunità. Essere selezionati come Miss America 2023 è proprio un tale onore”.

Miss America 2022, Emma Broyles, sull’orgoglio della nostra nazione: “Sto vivendo il sogno americano”

I primi 10 finalisti erano 10 donne scelte dai giudici e una scelta dal voto americano. Includevano Miss Nevada Heather Renner, Miss Hawaii Lorraine Tiro, Miss Oregon Sophia Takla, Miss Ohio Elizabeth Ness, Miss Indiana Elizabeth Hallal e Miss Illinois Monica Mia Jones, che sono state scelte dagli elettori come l’undicesima concorrente per fare il taglio.

Stanke succede a Emma Broyles, la prima concorrente di Miss Alaska a vincere il titolo di Miss America nei 100 anni di storia del concorso. Insieme alla corona, Stanke ha ricevuto una sovvenzione in contanti di $ 50.000, oltre alla borsa di studio di $ 2.500 che ha ricevuto come vincitrice di talento preliminare per la sua esibizione di violino classico.

“Ho iniziato con Miss America’s Outstanding Teen quando avevo 13 anni”, ha spiegato Stank. “Ero un violinista e avevo appena iniziato a gareggiare nelle competizioni locali di violino. A quel tempo tremavo, mi ero dimenticato della mia musica – in generale, tutto ciò che poteva andare storto è andato storto. Altri modi per migliorare le mie capacità esecutive. E Ho trovato Miss America’s Outstanding Organization Teen, che ospita la parte dei talenti della competizione. E ho anche imparato a fare colloqui. Ho fatto amicizia per la vita, ho ottenuto una borsa di studio e posso continuare con l’organizzazione… E ora eccomi qui, Miss America 2023!”

Puzzava, A.; Studente all’Università del WisconsinHa impressionato la giuria con le sue abilità di violino classico. Ha interpretato “La tempesta” dalle “Quattro stagioni” di Vivaldi. Stanke ha rivelato di voler seguire le orme musicali di sua sorella.

Clicca qui per iscriverti alla nostra newsletter di intrattenimento

“La cosa che avevo da bambina era che facevo ginnastica, ma poi ho abbandonato la seconda elementare quando avevo otto anni”, ha detto. “Poi i miei genitori ci hanno incoraggiato a coltivare un hobby perché allo stesso tempo io e mia sorella abbiamo smesso di fare ginnastica. Così lei ha scelto la viola, che è uno strumento orchestrale… e mio fratello all’epoca suonava il trombone… o il flauto o il violino. Naturalmente, mia sorella mi ha seguito perché ero in I’m 8. Ed è così che ho iniziato con il violino… Mentre continuavo a crescere e imparare di più su di esso, mi è piaciuto molto imparare a suonare uno strumento classico con un tocco moderno e che fa della musica davvero fantastica.”

Stank ha continuato: “Ho sempre pensato che il violino sarebbe stato solo Vivaldi o Beethoven, come tutti quei pezzi classici”. “Ma ho anche suonato ‘Thunderstruck’ degli AC/DC e ‘Smooth Criminal’ di Michael Jackson. Ho suonato così tanti pezzi divertenti con il violino che mostra l’incredibile potere delle arti.”

La concorrenza attraente nasce da Il concorso di bellezza di Atlantic City del 1921 Solo un anno dopo che alle donne è stato concesso il diritto di voto. Gli organizzatori e gli appassionati della fedele Miss America assicurano che il rito annuale è qui per restare e continuerà a cambiare nel tempo. Molti dei partecipanti affermano che l’organizzazione, uno dei principali fornitori di borse di studio per giovani donne, ha trasformato le loro vite, aprendo loro le porte sia a livello professionale che personale.

Stanke si rende conto che molti critici insistono sul fatto che la concorrenza sia obsoleta. Tuttavia, ha notato che lo spettacolo, più del suo fratello, celebra la leadership e il talento.

Miss America Bigant compie 100 anni

“Direi che come ingegnere nucleare… qualcuno è qui per fare la differenza, ognuna di quelle 51 donne che salgono sul podio è lì solo per competere in un concorso di bellezza? No, siamo qui per cambiare il mondo. Siamo qui per essere la migliore versione di noi stessi che possiamo essere.” Essere lei. Miss America mi ha aiutato a plasmarmi in quello che sono oggi. E sono sicuro che molte, se non tutte, le donne a quel punto direbbero la stessa cosa .”

Stank ha detto che la competizione la rende più orgogliosa di essere americana.

“Sono orgoglioso di… quanto sono solidali e creativi Viene dal popolo americanoHa detto “La quantità di sensazione unificata che otteniamo è davvero fantastica … Miss America è un’opportunità per parlare con persone di tutto il paese. Ed è qualcosa che tutti possono ottenere. Ed è questo che è davvero bello in America”.

Nel nuovo anno, Stanke vuole utilizzare la sua piattaforma per aumentare la consapevolezza dell’energia pulita.

Jo Carol Dennison, la regina vivente più anziana d’America, è morta all’età di 97 anni

“In questo momento, l’America sta passando all’energia a zero emissioni di carbonio per una serie di motivi”, ha spiegato Stank. “In primo luogo, il cambiamento climatico è una cosa reale e scientificamente provata che dobbiamo iniziare ad affrontare come uno dei principali emettitori di carbonio al mondo. Ma anche in questo momento, il mondo sta esaurendo i combustibili fossili. Questo è solo un fatto inevitabile. Quindi dobbiamo iniziare a trovare altre opzioni per l’elettricità mentre la popolazione continua a crescere. Quindi, la transizione verso l’energia a zero emissioni di carbonio sarà fondamentale. Sono entusiasta di parlare di… tutti questi diversi tipi di scelte energetiche che noi hanno e come le nostre case possono aiutare a fare la differenza per lo scienziato”.

Stanky è anche desiderosa di condividere il suo amore per il Midwest mentre si mette in viaggio attraverso il paese.

“Il “Bellissimo Midwest” è molto reale“È qualcosa che amo del mio paese”, ha detto. Una cosa che sono entusiasta di portare al lavoro di Miss America mentre viaggio per il paese è condividere un po ‘della cultura del Wisconsin e dire semplicemente: “Ehi, lasciami tieni la porta aperta per te.” Piccole cose possono rendere… la giornata di qualcuno. È solo un pezzo di Wisconsin che amo.”

“Darò il 100% di me stessa”, ha aggiunto. “Questa è la cosa più importante. Anche la mia famiglia e i miei amici lo sanno. Sono Miss America, ma sono anche solo io.”

L’Associated Press ha contribuito a questo rapporto.