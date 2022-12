L’investitore afferma che il team di Elon Musk sta cercando nuovi finanziamenti per Twitter

(Reuters) – Il team di Elon Musk ha contattato gli investitori per raccogliere nuovi fondi per la sua piattaforma di social network in difficoltà, Twitter, ha detto un investitore.

Ross Gerber, presidente e CEO di Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management, ha detto a Reuters che un rappresentante di Musk gli ha chiesto di offrire più azioni allo stesso prezzo, $ 54,20, che Musk ha pagato per rendere privata la società a ottobre.

Jared Birchall, amministratore delegato del family office di Elon Musk, ha contattato potenziali investitori questa settimana, secondo quanto riferito venerdì dalla piattaforma di notizie Semaphore, citando due persone che hanno familiarità con lo sforzo di raccolta fondi.

Twitter e Musk non hanno risposto alle richieste di commento di Reuters.

Twitter ha visto gli inserzionisti fuggire tra le preoccupazioni per l’approccio di Musk alla censura dei tweet, il calo delle entrate e la sua capacità di pagare gli interessi sui 13 miliardi di dollari di debito che Musk ha assunto per acquistare la società di social media.

Musk ha venduto altri $ 3,6 miliardi di azioni di Tesla all’inizio di questa settimana, guadagnando quasi $ 40 miliardi di azioni della società di auto elettriche vendute quest’anno.

Venerdì le azioni Tesla hanno registrato la peggiore perdita settimanale da marzo 2020, poiché gli investitori sono diventati sempre più preoccupati per il fatto che Musk fosse distratto da Twitter e dal rallentamento dell’economia globale.

coprendo Hyunju-jin a San Francisco, Priamvada C a Bangalore; Montaggio di Shonak Dasgupta e Michael Berry

I nostri standard: Principi di fiducia di Thomson Reuters.