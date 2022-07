La Honda Civic Type R del 2023 ha attenuato il suo aspetto, parti modificate

Dopo aver suscitato la nausea, la Honda ha finalmente rivelato Honda Civic Tipo R 2023. noi, specialmente Scoprilo, comunque. Non sappiamo ancora quanta potenza abbia o cosa sia stato fatto al suo telaio, a parte quei pezzi che sono stati “ottimizzati”. Quello che sappiamo è che si dice che l’ultima berlina più calda della Honda sia più potente di quanto non sia mai stata. Sembra anche più maturo, cosa facile da spiegare perché il suo predecessore sembrava uscito da una serie anime giapponese Suite Gundam.





Non è un segreto che la Civic Type R uscente avesse un design che ama o odia. Nel bene e nel male, il nuovo CTR non porta a reazioni così forti. Tuttavia, pensiamo che sia fantastico, con solo alcune aggiunte vitali che non rovinano il design altrimenti sobrio. Certo, ci sono ancora delle prese d’aria finte per la vanità, ma le prese d’aria dietro le ruote anteriori ora sono reali. L’ala posteriore rimane una caratteristica distintiva, ma non è più una caricatura da corsa.

Come la versione precedente, la nuova Civic Type R ha una carrozzeria unica. È ancora offerto solo come un’autovettura a tre oa cinque porte, per tradizione, e ha parafanghi svasati che lo distinguono da Civics minori. Honda offre anche porte posteriori più larghe che non troverai in un portello normale. I davanzali laterali sono un altro tocco unico e sul retro è presente un diffusore nero con marchio Type R a tre pin, lo scarico dell’uscita centrale.

È facile trascurare il nuovo set di pneumatici e ruote di Civic con classificazione R, ma è molto importante. L’ultimo ha guidato su cerchi da 20 pollici con gomma estiva 245/30 con pareti laterali più sottili. Fortunatamente un set più piccolo di bobine leggere da 19″ con pareti laterali più spesse è ora standard. Non preoccuparti, Honda riduce solo il diametro della ruota. La zona di contatto del CTR è ora notevolmente più ampia grazie ai suoi nuovi pneumatici estivi 265/30 Michelin Pilot Sport 4S.

La grande novità con la nuovissima Civic Type R sono solitamente le specifiche delle prestazioni. Sfortunatamente, è tenuto sotto chiave fino a quando la Honda non lo rivela vicino al rilascio dell’auto questo autunno. Fortunatamente, abbiamo alcuni fatti concreti su cosa c’è sotto il cofano che ci trattiene. La sua potenza da selezionare proviene da un motore a quattro cilindri turbo da 2,0 litri. Ancora una volta, il partner motore nei tempi sul giro è un cambio manuale a sei marce con regolazione dei giri.

Honda afferma che sarà “la Type R più potente di sempre”. La versione americana aveva in precedenza 306 cavalli; Quelli nei mercati europei e giapponesi hanno 316 cavalli. È sicuro dire che la Civic Type R del 2023 ne avrà almeno 317? Il modo in cui Honda lo ha espresso ci fa pensare che potrebbe essere, ma il marketing aziendale è un amico volubile, quindi dovremo solo aspettare e vedere. Questo vale anche per il sistema di sospensione e sterzo. È stato migliorato in qualche modo. Questo è tutto ciò che sappiamo ora.

All’interno, i sedili anteriori di tipo R sono disponibili in qualsiasi colore desideri purché sia ​​rosso brillante. Abbiamo avuto l’opportunità di sederci in questi nuovi secchi e possiamo dire che sono molto comodi. Il modello con specifiche statunitensi presenterà per la prima volta anche un tappeto rosso, un trattamento precedentemente visto solo in altri mercati. A partire da ora, non siamo sicuri se Honda offrirà un tappeto nero o meno.

Il resto dell’interno caldo del portello è quello che troverai nel rivestimento superiore regolare di un’autovettura a tre oa cinque porte Civic. Ciò significa un sistema di infotainment touchscreen da 9,0 pollici con Apple CarPlay wireless e Android Auto, climatizzatore automatico a doppia zona e un quadro strumenti completamente digitale. Nella Type R, quest’ultima mostra un design unico per il modello con motore +R. Include luci del cambio, posizione del cambio e una grafica ispirata alle corse del contagiri.

Honda non ha detto quanto costerà la Civic Type R del 2023, ma dovrebbe superare il prezzo del modello 2021, che partiva da $ 38.910.

