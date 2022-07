Wordle Today: ecco la risposta e i suggerimenti di Wordle per il 21 luglio

Un altro giovedì gira di nuovo e con esso un nuovo giovedì parola Per allenare (o stressare) il tuo cervello. Se trovi la giornata un po’ difficile, non temere. Tutto ciò di cui hai bisogno è una piccola spinta nella giusta direzione e noi siamo qui per aiutarti.

Risposta il 21 luglio Wordle, Il puzzle n. 397 può essere trovato alla fine di questo articolo, oppure puoi semplicemente continuare a leggere per alcuni suggerimenti carini, suggerimenti e strategie per aiutarti ogni giorno.

dove parola viene da?

L’ex ingegnere di Reddit Josh Wardle ha creato il gioco nel 2021 come esercizio speciale per lui e il suo partner amante del gioco. Alla fine è diventato un punto fermo nella loro famiglia Messaggistica WhatsAppFu allora che Wardle iniziò a sospettare che potesse avere qualcosa di abbastanza speciale per un rilascio più ampio.

Ora migliaia di persone in tutto il mondo giocano a questo gioco ogni giorno e I fan hanno persino escogitato delle alternative a parola Ispirato all’originale. Ciò include il gioco di identificazione della musica Hurdel il preferito dai nerd di Hollywood l’attore E il incorniciato e variazioni come Dordell E il Quordle Questo ti rende Indovina più parole contemporaneamente .

Non il giorno dopo? Troverai un file parola La risposta per il 20 luglio è qui.

qual è la migliore parola parola iniziale?

Abbiamo alcune idee Per aiutarti a scegliere il primo passo perfetto. Questi suggerimenti includono la scelta di una parola con almeno due vocali diverse per controllare questi blocchi di base dentro o fuori, così come alcune consonanti comuni come S, T, R o N.

Inoltre, anche se sei legato al tuo antipasto di matematica, una volta che la risposta è in un dato giorno, la risposta non sarà più per alcuni anni, quindi se ottieni l’elusivo risultato 1/6, festeggia scambiando la tua partenza cinque.

cos’è successo a parola Archivi?

Mentre puoi giocare una volta Archivio completo di puzzle passatiArchivio cancellato su richiesta Il New York TimesSecondo il creatore del sito.

lui è parola sempre più difficile?

Se hai trovato parola molto facile, C’è una modalità difficile che puoi abilitare Per darti più sfida. Ma a meno che non attivi questa modalità, te lo possiamo assicurare parola Non diventare più difficile.

Perché ci sono due tipi diversi parola rispondi qualche giorno?

La linea di fondo di parola è che tutti risolvono lo stesso enigma, con la stessa risposta, indipendentemente da dove ti trovi nel mondo. Tuttavia, a volte un gioco di puzzle accetta due diverse soluzioni corrette nello stesso giorno. Questa deviazione è dovuta a Modificare Il New York Times Ho iniziato a realizzarlo dopo averlo ricevuto parola All’inizio di quest’anno, parole eccitanti costituivano l’elenco originale di Wardle che il team considera ambiguo o offensivo.

Guarda anche: Ossessionato da Wordle? Questi sono i migliori giochi di parole per giocare a IRL.



Per assicurarti di ottenere sempre lo stesso puzzle di tutti gli altri, aggiorna il tuo browser prima di giocare: non preoccuparti, il sito manterrà la tua serie.

suggerimento nascosto per parola Risposta il 21 luglio

È un nome dal mondo naturale – e non stiamo parlando di CAVALLO o OCEANO. Pensa in piccolo.

parola Oggi è una parola di 5 lettere che inizia con…

…la lettera a!

è oggi parola Una parola con una doppia lettera?

Non è successo!

parola Oggi: qual è la risposta?

pronto?

È tempo di rivelare la soluzione.

che…

È stato segnalato.

Non conosci gli afidi? Non dovresti essere un giardiniere: sono piccoli parassiti succhiatori di linfa. Potresti anche averli sentiti come Greenfly o Blackfly, che sono due tipi di afidi.

Questo articolo è stato contribuito da Catelyn Welch, Sam Haysom, Amanda Yu e Adam Rosenberg.