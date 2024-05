L’accoltellamento di 4 ragazze in un cinema del Massachusetts sembra essere collegato a un altro accoltellamento in un ristorante, dice la polizia.

Un sospettato è in custodia con l’accusa di aver accoltellato quattro ragazze – di età compresa tra 9 e 17 anni – in un cinema del Massachusetts, prima di essere accoltellato in un altro fast-food, hanno detto le autorità sabato.

I due attacchi sono avvenuti a circa un’ora di distanza l’uno dall’altro in città diverse, e “sembra che i crimini siano collegati”, ha detto la polizia di Braintree.

Le quattro ragazze sono state accoltellate senza preavviso all’AMC Theatre di Braintree sabato intorno alle 18, secondo un comunicato stampa della polizia di Braintree.

“Senza una parola e senza alcun preavviso, ha improvvisamente aggredito e pugnalato le quattro giovani donne. Sembra che l’aggressione non sia stata provocata”, ha detto la polizia. Dopo l’aggressione, l’uomo è scappato dal teatro e si è allontanato a bordo di un veicolo.

Le ragazze sono state portate in un ospedale di Boston per curare le ferite. Si prevede che tutte e quattro le vittime sopravvivano, hanno detto i funzionari.

La polizia ha trovato l’assassino mentre lasciava il teatro a bordo di un SUV nero e le riprese video hanno permesso alle autorità di sequestrare la sua targa, si legge nel comunicato. Un veicolo corrispondente alla descrizione sarebbe stato “secondo quanto riferito coinvolto in un attacco simile a Plymouth”, che si trova a circa 30 minuti di macchina a sud di Braintree, ha detto la polizia.

Circa un’ora dopo il primo attacco, la polizia è stata chiamata per denunciare un accoltellamento in un McDonald’s a Plymouth. Polizia di stato del Massachusetts. Una donna di 21 anni e un uomo di 29 anni sono stati accoltellati e portati in un ospedale della zona con ferite non in pericolo di vita.

“Un’indagine preliminare è legata a un precedente incidente avvenuto in un cinema a Braintree che ha provocato possibili ferite mortali a quattro minorenni”, ha detto la polizia di stato.

La polizia di stato del Massachusetts ha inseguito il veicolo, che si è schiantato a Sandwich, a 25 minuti di auto a sud di Plymouth.

Il sospettato, che non è stato identificato, è ricoverato in un ospedale della zona, ha detto la polizia di stato. Le indagini della polizia statale e locale sono “attive e in corso”, si legge nel comunicato.

Un dipendente dell’AMC ha detto alla CNN che il teatro è stato chiuso poco dopo l’incidente.

