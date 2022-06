L’adolescente campione di droni ucraino “felice di aver distrutto qualcuno”

KOLONCHINA, Ucraina (Associated Press) – Mentre carri armati e camion russi sciamavano vicino al loro villaggio, un adolescente ucraino e suo padre hanno lanciato di nascosto il loro minuscolo drone in aria.

Hanno lavorato come una squadra e hanno osservato a volo d’uccello la colonna corazzata Verso Kiev Ha identificato le sue coordinate e presto ha inviato le preziose informazioni all’esercito ucraino.

In pochi minuti, batterie di artiglieria piovvero sulle forze d’invasione con proiettili mortali.

Andrei Pokrasa, 15 anni, e suo padre, Stanislav, furono accolti in Ucraina per il loro lavoro di ricognizione aerea volontario nei primi giorni dell’invasione, quando le forze russe si precipitarono da nord. Un tentativo fallito alla fine Prendere la capitale e mettersi in ginocchio.

Per un’intera settimana dopo l’invasione del 24 febbraio, la coppia ha effettuato ripetuti sorvoli con il loro drone, rischiando la cattura, o peggio, se le forze russe fossero state a conoscenza della loro intrusione.

“Sono stati alcuni dei momenti più spaventosi della mia vita”, ha raccontato Andrey mentre dimostrava le sue capacità di leadership a un team di giornalisti dell’Associated Press.

“Abbiamo fornito le foto e la posizione alle forze armate. Hanno ristretto le coordinate in modo più accurato e le hanno trasmesse tramite un walkie-talkie per regolare l’artiglieria”, ha detto.

Suo padre era felice di lasciare la guida al ragazzo.

Posso azionare il drone, ma mio figlio lo fa meglio. “Abbiamo deciso subito che l’avrebbe fatto”, ha detto Stanislav Pokrasa, 41 anni.

Non sono sicuri di quanti obiettivi russi siano stati distrutti usando le informazioni che hanno fornito. Ma hanno visto la devastazione del convoglio russo quando in seguito hanno rimesso il drone sugli scafi carbonizzati di camion e carri armati vicino a una città a ovest di Kiev e fuori da un’autostrada strategicamente importante che porta alla capitale.

“Più di 20 veicoli militari russi sono stati distrutti, tra cui camion di carburante e carri armati”, ha detto il padre.

Mentre le forze russe e ucraine combattevano ferocemente per il controllo dei sobborghi di Kiev, i soldati ucraini alla fine esortarono la famiglia Pokrassa a lasciare il loro villaggio, che fu poi occupato dalle forze russe.

Con tutti gli uomini adulti fino all’età di 60 anni che avevano l’ordine del governo di rimanere nel paese, Bukrassa il Vecchio non fu in grado di ricongiungersi con sua moglie e suo figlio quando fuggirono nella vicina Polonia.

Sono tornati qualche settimana fa, quando Andrei ha finito il suo anno scolastico.

“Sono stato contento di aver distrutto qualcuno”, ha detto. “Sono stato contento di aver contribuito, perché sono stato in grado di fare qualcosa. Non solo sedermi e aspettare”.

Il giornalista John Lister ha contribuito a questo rapporto da Kiev, Ucraina.

