Lamine Yamal supera gli esami calcistici e si guadagna il rispetto di Rodri | Spagna

COlian Nagelsmann ha detto che la Germania non lo avrebbe steso a terra, ma, beh, lo hanno fatto. È stato Adrien Rabiot ha promesso che lo porteranno fuori dalla sua zona di comfort e gli faranno pressione. Aveva un bell’aspetto e le parole del francese contenevano impliciti elogi, ma se voleva battere la Francia avrebbe dovuto “impegnarsi di più”. Questo è ciò che ha fatto Lamine Yamal. QualeE Làcon uno strano tiro ad effetto che, nonostante avesse solo 16 anni, non si lasciò intimorire, portando la Spagna in finale e facendo di lui il più giovane marcatore di sempre in un Campionato Europeo o in una Coppa del Mondo, davanti a un uomo chiamato Edson Arantes do Nascimento.

Quale E tutto QuestoAlla fine della semifinale, Rodri, il centrocampista spagnolo che somiglia un po’ all’allenatore della Spagna, ha detto di aver preso da parte Lamine Yamal e di essersi congratulato con lui. “Sono molto orgoglioso di lui”, ha detto Rhodri.

“La gente si aggrapperà al gol, quel momento a sorpresa del torneo per un sedicenne. Devi avere una qualità straordinaria per poterlo fare, e per farlo in semifinale parla al giocatore lui lo è, e lo straordinario futuro che ha, pochissimi giocatori possono farlo”, ha insistito Rodri. Ma resto fedele al suo impegno difensivo, al sostegno che ha dato ai compagni, a come ha chiuso gli spazi, all’ossigeno che ci ha dato, a quanto era completo il suo gioco… e questo gliel’ho detto personalmente… cappello“.”

La prima cosa che ha fatto Lamine Yamal dopo 110 secondi è stata lanciare una palla lunga in diagonale, scambiare passaggi con Jesus Navas e respingere Rabiot e Theo Hernandez. Il secondo errore è stato: non su di lui, ma su di lui, e Hernandez ne è stato nuovamente vittima. E questo è tutto quello che ha fatto il ragazzo maculato con l’apparecchio. Il terzo è stato un passaggio brillante con cui Fabian Ruiz avrebbe potuto portare la Spagna in vantaggio. Tutto questo nel giro di cinque minuti. L’ultima cosa che ha fatto, dopo 90 minuti, è stato ricevere un cartellino giallo per aver ostacolato Hernandez, realizzando il suo ultimo servizio.

Nel frattempo ci sono stati tre tiri, 44 tocchi, due assist e tre contrasti, tutti riusciti. Quando finalmente ha raggiunto i suoi compagni di squadra ed è stato costretto a percorrere la lunga strada per tornare in panchina, è crollato a terra esausto. Il Ct della Spagna Luis de la Fuente ha dichiarato: “Oltre al gol, ha fatto un lavoro eccezionale, ha dato il massimo fino all’ultimo minuto. Questo lo rende un giocatore migliore, lo renderà più maturo come calciatore e come persona”. .”

Ma Rodri aveva ragione: la gente resterà fedele all’obiettivo e lo ricorderà sopra ogni altra cosa. Come no? “Speravo che il mio primo gol fosse un grande gol”, ha detto Lamin Yamal, che è apparso accanto all’autobus che trasportava il premio di miglior giocatore. “Il mio fratellino, il migliore in campo”, ha detto Neco Williams. Le ali spagnole, simbolo di una nuova generazione, di una nuova squadra ma anche di una società che cambia, nell’ultimo mese sono diventate inseparabili. È stato un momento fantastico. Golazo Ebbene, è lo stesso gol segnato un anno fa contro la Francia nella semifinale dell’Europeo Under 17.

Rodri (a destra) festeggia dopo la vittoria sulla Francia. Foto: Xinhua/Shutterstock

È successo tutto così in fretta, Under 17, Under 19, direttamente in prima squadra. Ha fatto il suo debutto con il Barcellona all’età di 15 anni. Non è passato un anno da quando ho parlato con la sua famiglia per assicurarmi che scegliesse la Spagna invece del Marocco. Alcuni, soprattutto dall’altra parte del grande divario calcistico del Paese, lo hanno considerato troppo veloce, addirittura ridicolo. Ha ancora bisogno del permesso dei genitori per viaggiare all’estero con la Nazionale e il Barcellona. Gli è stato assegnato un tutor privato. All’inizio della stagione, la direzione sportiva del suo club ha fissato un obiettivo per la stagione: completare il quarto anno di scuola. Ha fatto i compiti e ha ottenuto i risultati degli esami a Donaueschingen.

Ha avuto quel momento – “Posso concentrarmi sull’Europeo”, ha detto – e ha avuto anche quel momento. A decidere è il campo di gioco. Alla domanda su Lamine Yamal dopo la partita, Antoine Griezmann ha detto: “L’ho visto”. Prima di ciò, durante il conto alla rovescia, Kylian Mbappe è venuto a salutarlo. Mbappe, l’ex giocatore della Francia, aveva superato quell’obiettivo. il prossimo Un grande giocatore, che ha ereditato la corona da Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, lo è nove Il suo compagno di squadra Navas, che martedì sera è diventato il giocatore più anziano ad arrivare in semifinale e l’ultimo giocatore della squadra vincitrice della Coppa del Mondo nel 2010, quando Lamine Yamal aveva tre anni, è più vecchio di suo padre. Aveva vinto cinque titoli quando nacque Lamine Yamal.

Lamin Yamal dice che è stato un “sogno” segnare nella semifinale vinta dalla Spagna contro la Francia – video

Lamin Yamal ha detto dopo la partita: “Ho visto l’ultima partita giocata dalla Spagna agli Europei in un centro commerciale con i miei amici. Ora voglio godermi il fatto di essere qui, ho parlato con mia madre ed era molto felice”.

De La Fuente ha aggiunto: “Abbiamo visto un tocco di genio in un giocatore di cui dobbiamo prenderci cura. Gli darò dei consigli. Voglio che lavori con la stessa umiltà per migliorare il suo gioco con lo stesso atteggiamento e maturità”. che mostra in campo. Sembra un giocatore più esperto. Celebro il fatto che sia spagnolo. E nella nostra squadra, spero che potremo godercelo negli anni a venire.

Sabato compirà 17 anni, il giorno prima della finale. “Ho detto a mia madre che non ha bisogno di comprarmi niente. Ho già la finale e questo è il mio sogno e anche il suo”, ha detto.