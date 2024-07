Galaxy Watch 7: prezzo, disponibilità e come preordinare

Samsung non solo ha annunciato nuovi telefoni pieghevoli e auricolari wireless durante l’evento Samsung Unpacked di mercoledì, ma ha anche annunciato una nuova gamma di dispositivi indossabili: Galaxy Watch 7 ($ 299,99), Samsung Ring ($ 399,99) e Samsung Galaxy Watch Ultra. ($ 649,99). Anche se dovrai aspettare fino al 24 luglio affinché siano ufficialmente disponibili, tutti i dispositivi indossabili sono già disponibili per il preordine negli Stati Uniti.

I nuovi dispositivi indossabili si rivolgono a un vasto pubblico, dagli utenti occasionali agli atleti outdoor. Il Samsung Galaxy Ring è un elegante dispositivo indossabile che è un tracker della salute più discreto, mentre il Galaxy Watch 7 è uno smartwatch più potente con nuove funzionalità di rilevamento dell’apnea notturna. Tuttavia, non è così ricco di funzionalità come il Samsung Galaxy Watch Ultra che, come ha scritto la mia collega Victoria Song nella sua impressione pratica, è essenzialmente una versione Android dell’Apple Watch Ultra. Samsung afferma che è progettato per i tipi attivi e che amano la vita all’aria aperta, ed è il suo orologio più duraturo e sostituisce il Galaxy Watch 5 Pro come smartwatch premium di Samsung.

Abbiamo pubblicato impressioni pratiche su Galaxy Watch 7, Galaxy Watch Ultra e Galaxy Watch Ring e presto condivideremo le nostre recensioni. Nel frattempo, ecco tutto ciò che devi sapere su ogni nuovo prodotto e tutte le informazioni rilevanti per poter effettuare il preordine oggi stesso.

Come preordinare il Galaxy Watch 7 da Samsung

Samsung afferma che il Galaxy Watch 7, alimentato dal nuovo chip Exynos W1000 da 3 nm e dotato di un nuovo sistema GPS a doppia frequenza, è più veloce del suo predecessore e può tracciare la tua posizione in modo più accurato. Come accennato nella nostra recensione pratica, non si tratta di un aggiornamento enorme, ma vale la pena notare che ora supporta le funzionalità di rilevamento dell'apnea notturna approvate dalla FDA, una novità assoluta nel settore.

Altre nuove funzionalità includono un sensore Samsung BioActive aggiornato per migliorare la frequenza cardiaca, l’elettrocardiografia e l’analisi della composizione corporea, nonché funzionalità Galaxy AI come Punteggio energetico e Suggerimenti per il benessere. Samsung ha anche aggiunto un indice di metrica avanzata dei prodotti finali della glicosilazione (AGE), che dovrebbe riflettere il processo di invecchiamento biologico complessivo.

Oltre ai nuovi sensori, il dispositivo indossabile presenta anche alcuni nuovi software. Il dispositivo indossabile è stato aggiornato a Wear OS 5 e One UI 6 Watch, mentre Samsung ha introdotto alcuni nuovi trucchi come il gesto del doppio tocco in modo da poter controllare facilmente il tuo Samsung Galaxy Watch o telefono. Samsung ha anche aggiunto una funzione Risposte suggerite basata sull’intelligenza artificiale, che consiglia risposte basate sulle conversazioni precedenti.

Galaxy Watch 7 è disponibile in due dimensioni: 40 mm e 44 mm. Il 40 mm è disponibile in verde e crema, mentre è possibile acquistare la versione da 44 mm in verde e argento. I prezzi per l’orologio più piccolo partono da $ 299,99, mentre l’orologio più grande viene venduto al dettaglio per $ 329,99. Se desideri una connessione cellulare LTE, dovrai pagare $ 50 aggiuntivi.

Ora, SAMSUNG Riceverai un cinturino gratuito se preordinerai il Galaxy Watch 7 prima della sua uscita il 24 luglio. Puoi anche preordinare l’orologio indossabile da Amazzonia, Miglior acquistoE VerizonQuest’ultimo offrirà il dispositivo indossabile gratuitamente se acquisti uno smartwatch Android 5G e lo scambi con smartwatch idonei.

dollaro 300 Il nuovo Samsung Galaxy Watch 7 è disponibile in due dimensioni: 40 mm e 44 mm e include nuove funzionalità come le funzionalità di rilevamento del sonno approvate dalla FDA e le notifiche di frequenza cardiaca irregolare.

Come preordinare il Galaxy Watch Ultra da Samsung

Il Samsung Galaxy Watch Ultra offre le stesse funzionalità per la salute del Samsung Galaxy Watch 7, ma è rivolto a persone più attive e amanti della vita all’aria aperta come subacquei, corridori, escursionisti, ciclisti e altro ancora. Come ho già detto, la mia collega Victoria lo descrive come simile all’Apple Watch Ultra ma con un corpo dalla forma quadrata.

Samsung afferma che questo orologio è il più durevole dei suoi prodotti, con una resistenza all’acqua fino a 10 ATM, un grado di protezione IP68, una cassa in titanio e una lente in vetro zaffiro. Offre inoltre più funzionalità di monitoraggio del fitness, come un profilo di attività multi-sport, un forte segnale acustico di emergenza, un misuratore di potenza funzionale per i ciclisti e una funzione di gara in modo da poter confrontare le prestazioni passate e attuali. C’è anche un pulsante rapido per un facile accesso all’app di allenamento e ad altre funzionalità come la torcia.

Il Samsung Galaxy Watch Ultra è disponibile per $ 649,99, è disponibile in una sola dimensione – 47 mm – ed è disponibile in grigio, bianco e argento. Come Galaxy Watch 7, SAMSUNG Ti daranno anche un cinturino gratuito quando prenoti da loro. Tuttavia, puoi anche preordinare il dispositivo indossabile da Amazzonia, Miglior acquistoE Verizon.

dollaro 650 Il Samsung Galaxy Watch Ultra 47mm è progettato per le persone attive e che amano la vita all'aria aperta. Samsung afferma che è il Samsung Galaxy Watch più durevole della gamma con la durata della batteria più lunga e offre funzionalità aggiuntive come una sirena di emergenza che manca al Galaxy Watch 7.

Come preordinare il Galaxy Ring da Samsung

Se stai cercando un tracker della salute che sia più discreto di uno smartwatch, potresti dare un’occhiata allo smart ring Galaxy di Samsung. Offre tutti i sensori standard di monitoraggio della salute in modo da poter monitorare l’attività, i dati sulla frequenza cardiaca, il sonno e persino il ciclo mestruale. Offre anche funzionalità AI di Galaxy Watch come punteggio energetico e suggerimenti per il benessere, sebbene manchi di notifiche sulla frequenza cardiaca irregolare e di funzionalità di rilevamento dell’apnea notturna.

Dopo aver trascorso un po’ di tempo con il Samsung Galaxy Ring, la mia collega Victoria Song ha detto che l’anello intelligente è molto promettente. Non ha ancora testato il software, la durata della batteria e l’accuratezza dei dati di tracciamento, ma finora ne è rimasta colpita. L’anello indossabile è elegante con una custodia di ricarica ben progettata e facile da usare, mentre il fatto che funzioni anche con un gesto di doppio tocco è un bel tocco.

Il Galaxy Ring di Samsung è disponibile in nove dimensioni e tre colori: nero, argento e oro. Il suo prezzo parte da $ 399,99 ed è disponibile per il preordine da SAMSUNG, AmazzoniaE Miglior acquisto.