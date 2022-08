AMD sposta la CPU Ryzen 7000 “Zen 4” rilasciata al 27 settembre, lo stesso giorno della presentazione del Raptor Lake di 13a generazione di Intel

AMD sembra aver spostato i suoi piani di lancio originali per il 15 settembre per le sue CPU Ryzen 7000 “Zen 4” e la piattaforma AM5 a fine settembre. Abbiamo appena ricevuto la conferma dalle nostre fonti che AMD rilascerà la prossima generazione di CPU a fine settembre per le vendite.

Le CPU AMD Ryzen 7000 “Zen 4” e la piattaforma AM5 sono state posticipate al 27 settembre, lo stesso giorno in cui è stata presentata la 13a generazione di Intel Raptor Lake

All’inizio di questo mese, noi menzionato Che AMD ospiterà un evento a fine agosto in cui annuncerà tutti i dettagli come specifiche e prezzi per le CPU Ryzen 7000 “Zen 4” di prossima generazione e la relativa piattaforma AM5. La società prevedeva anche di aprire le vendite solo due settimane dopo, il 15 settembre. Ma sembra che AMD abbia deciso di sospendere un po’ le vendite e di affiancarvi il vero lancio Processori Intel Raptor Lake di 13a generazione Il 27 settembre.

Dovrebbe ospitare Intel Evento di innovazione Il 27 settembre, la società presenterà il suo ultimo processore desktop, nome in codice Raptor Lake. Le CPU non saranno disponibili fino a ottobre, tuttavia, e le CPU Ryzen 7000 di AMD saranno pronte per il mercato consumer di massa. Potrebbe sembrare che AMD sia abbastanza fiduciosa nel rilasciare i suoi chip proprio quando il suo concorrente annuncia le sue parti di prossima generazione. Allo stesso tempo, I rivenditori online hanno iniziato a elencare diverse CPU AMD Ryzen 7000 insieme ai loro prezzi di partenza come:

Ryzen 9 7950X (16 core / 32 thread)

Ryzen 9 7900X (12 core / 24 thread)

Ryzen 7 7700X (8 core / 16 thread)

Ryzen 5 7600X (6 core / 12 thread)

La prima ondata di schede madri della serie AMD 600 si concentrerà su Sofisticati design X670E e X670 Seguito dai prodotti B650E e B650 poche settimane dopo (intorno a ottobre/novembre). Le nuove CPU saranno caratterizzate da una nuovissima architettura core Zen 4 che dovrebbe fornire fino all’8% di IPC, >15% ST (single-threaded) e >35% MT (Multi-Threaded) di miglioramento delle prestazioni rispetto a Zen 3.

Inoltre, AMD overclocca le CPU di prossima generazione Fino a 5,7 GHz di boost clock, TDP da 170 watt e PPT da 230 watt. Inoltre, la piattaforma stessa sarà dotata delle ultime tecnologie come Slot PCIe Gen 5.0 e supporto Gen 5.0 M.2 Supporto memoria DDR5 (EXPO)e la nuova suite firmware SAS (Smart Access Storage) che gira sul framework API DirectStorage.

Caratteristiche previste della CPU desktop AMD Ryzen ‘Zen 4’:

Fino a 16 Zen 4 core e 32 thread

Oltre il 15% di aumento delle prestazioni nelle applicazioni a thread singolo

Nuovissimi core CPU Zen 4 (IPC/miglioramenti architettonici)

Nuovissimo nodo di processo TSMC a 5 nm con IOD a 6 nm

25% di prestazioni per watt rispetto a Zen 3

>35% di miglioramento delle prestazioni complessive rispetto a Zen 3

Ottimizzazione dell’8-10% di istruzioni all’ora (IPC) rispetto a Zen 3

Supporto su piattaforma AM5 con presa LGA1718

Nuove schede madri X670E, X670, B650E, B650

Supporto di memoria DDR5 a doppio canale

Fino a DDR5-5600 velocità native (JEDEC)

28 slot PCIe (specifici per CPU)

105-120 W TDP (gamma superiore ~ ​​170 W)

Puoi trovare tutti i dettagli delle CPU desktop Ryzen 7000 di prossima generazione di AMD e delle relative schede madri della serie 600 nella nostra carrellata completa della famiglia di nuova generazione qui.

Specifiche iniziali della CPU desktop AMD Ryzen 7000 ‘Raphael’:

Nome della CPU ingegneria generale Nodo operativo Nuclei/Fili Orologio base (SC Max) cache TDP prezzo AMD Ryzen 9 7950X Zain 4 5 nm 16/32 ~ 5,5 GHz 80 MB (64 + 16) 105-170 W ~ 700 dollari AMD Ryzen 9 7900X Zain 4 5 nm 24/12 ~ 5,4 GHz 76 MB (64 + 12) 105-170 W ~600 dollari AMD Ryzen 7 7800X Zain 4 5 nm 8/16 ~ 5,3 GHz 40 MB (32 + 8) 65-125 W ~400 dollari AMD Ryzen 7 7700X Zain 4 5 nm 8/16 ~ 5,3 GHz 40 MB (32 + 8) 65-125 W ~300 dollari AMD Ryzen 5 7600X Zain 4 5 nm 6/12 ~ 5,2 GHz 38 MB (32 + 6) 65-125 W ~200 dollari