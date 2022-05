L’astrofotografo cattura il plasma vorticoso sulla superficie del sole in una straordinaria immagine ad alta risoluzione

Un fotografo ha catturato un’immagine da 286 megapixel del sole durante il periodo più intenso di attività solare degli ultimi decenni.

L’immagine mostra enormi palle di fuoco che ruotano sulla superficie del Sole e può essere ingrandita per vedere l’intera massa infuocata nei minimi dettagli.

Andrew McCarthy, noto ai suoi seguaci online come @cosmic-background, ha scattato le foto attraverso un telescopio la scorsa settimana, facendo attenzione a non accecare i raggi violenti.

L’immagine ad alta risoluzione è un mosaico di circa 50 pezzi, ciascuno composto da 600 immagini stratificate.

Il fotografo ha puntato il suo telescopio verso il sole per tre anni e dice che attualmente è “il più attivo che abbia mai visto”.

Il Sole sembra entrare in un periodo particolarmente attivo del suo ciclo di attività di 11 anni, iniziato nel 2019 e che dovrebbe raggiungere il picco nel 2025.

Producono brillamenti solari ed espulsioni di massa coronale (CME), potenti esplosioni di energia che possono dirigere pericolose esplosioni verso la Terra.

L’astrofotografo americano Andrew McCarthy ha selezionato 30.000 immagini per creare un mosaico che cattura il Sole in alta risoluzione da Firenze, Arizona, USA

L’immagine cattura le macchie scure, note come regioni attive, sulla superficie del Sole e le macchie solari luminose che eruttano dalla palla di fuoco.

Le regioni “sottili” sui bordi esterni sono sacche di plasma intrappolate nel campo magnetico, con regioni più chiare, note come “filamenti” sparse nel resto del Sole.

“Vedere il pieno sole a questo livello di dettaglio probabilmente non è qualcosa che molte persone non hanno mai visto nella loro vita”, ha detto Andrew.

Durante il periodo di maggiore attività solare, il sole sarà sempre così. Questa immagine indica che il ciclo di 11 anni si sta avvicinando alla sua massima attività.

Passare attraverso 100.000 foto manualmente è stata la parte più noiosa della foto finale.

Durante la maggior parte del processo, non sapevo nemmeno che alla fine avrei ottenuto un’immagine decente. Sono stato grato quando si è rivelato così buono.

Andrew ha selezionato individualmente le 30.000 foto che compongono l’immagine finale su un totale di 100.000 foto.

Cos’è l’eiaculazione di massa? Le espulsioni di massa coronale (CME) sono grandi nubi di plasma e campo magnetico che eruttano dal Sole. Queste nuvole possono eruttare in qualsiasi direzione, quindi continuare in quella direzione, solcando il vento solare. Queste nuvole causano impatti sulla Terra solo quando sono dirette verso la Terra. Tendono ad essere molto più lenti dei brillamenti solari, perché trasferiscono una maggiore quantità di materia. Le espulsioni di massa coronale possono verificarsi quando una tempesta sulla superficie del Sole provoca la formazione di un vortice alla base degli anelli di plasma che eruttano dalla superficie. Questi anelli sono chiamati protuberanze e quando diventano instabili possono rompersi, rilasciando il CME nello spazio.

L’eliosfera, uno strato nell’atmosfera del Sole, può essere vista come uno strato molto sottile di luce idrogeno-alfa perché il telescopio di Andrew è sintonizzato con precisione con un rifrattore di 5 pollici di diametro.

Altre regioni “vellus” sui bordi esterni sono sacche di plasma intrappolate nel campo magnetico, noto come prominenza, con regioni più chiare, note come filamenti, che si diffondono sul resto del Sole.

Di questi, eruttano macchie solari, bagliori ed espulsioni di massa coronale, in grado di friggere la superficie terrestre se si avvicinano abbastanza.

Elaborato con falsi colori a causa dei filtri che Andrew ha dovuto utilizzare per fotografare un soggetto così luminoso.

I due filtri ha usato con il suo telescopio specializzato, per prevenire un incendio e l’accecamento del fotografo.

Anche i colori sono parzialmente invertiti, motivo per cui le macchie solari appaiono scure, per visualizzare i punti salienti.

Andrew ha catturato il capolavoro attraverso un telescopio nel suo cortile di Firenze, in Arizona, negli Stati Uniti.

“Ho passato circa quattro ore a catturare il sole questo giorno e ho trascorso la maggior parte a catturare due ore del lungo intervallo di macchie solari”, ha detto.

Il pieno sole è stato catturato in un periodo di circa 45 minuti, ma il processo di indurimento ha richiesto diversi giorni.

“Era una giornata particolarmente ventosa, quindi ho dovuto entrare e rimuovere manualmente le brutte foto mentre il vento colpiva il mio binocolo”.

Il fotografo ha scattato una foto della terra vicino al sole per misurarla

Il Sole ha un diametro di 864.400 miglia (1391.000 km), circa 109 volte il diametro della Terra. La stella è così grande che può contenere circa 1.300.000 pianeti terrestri al suo interno.

Andrew McCarthy ha ordinato un telescopio a due filtri, al fine di prevenire incendi e cecità. I filtri indicano che i colori nelle immagini sono parzialmente invertiti

A dicembre, Andrew ha preso quella che ha descritto come “l’immagine del Sole più nitida di sempre”.

Sovrapposizione di 150.000 singole immagini del Sole per trasmettere gli incredibili e intricati dettagli della stella più grande del Sistema Solare.

Tutto questo può essere visto nella foto finale da 300 MP, 30 volte più grande della foto della fotocamera standard da 10 MP.

Nonostante le sue azioni, Andrew è attento a esortare gli altri a non guardare direttamente il sole a meno che non abbiano attrezzature specializzate.

Disse: non puntare un telescopio verso il sole a meno che tu non sappia cosa stai facendo.

Vedere così tante attività sul Sole è sempre eccitante per me come astronomo dilettante ed è un’opportunità per condividere qualcosa di nuovo con i miei fan sui social media.

Per questo motivo, sono sempre entusiasta di vedere qualcosa di nuovo. Queste immagini erano particolarmente difficili da ottenere a causa delle circostanze, quindi ottenere un bell’aspetto è stato emozionante.

Andrew McCarthy ha stratificato 150.000 singole immagini del Sole per trasmettere gli incredibili e intricati dettagli della stella più grande del Sistema Solare nel dicembre 2021

secondo Modello Dai fisici dell’Università di Warwick e del National Center for Atmospheric Research (NCAR), l’attuale ciclo solare sarà uno dei pochi meglio mai osservati.

Il ciclo solare è un ciclo di circa 11 anni di attività solare guidato dal campo magnetico solare, misurato in termini di differenze nel numero di macchie solari.

Gli scienziati hanno previsto che avremmo osservato un numero massimo di macchie solari compreso tra 210 e 260 nel ciclo solare 25, iniziato a dicembre 2019.

Ciò significa che il Sole può produrre più elettroni e protoni rispetto a prima, rendendo le eruzioni solari e le espulsioni di massa coronale (CME) più frequenti di quanto non siano state negli ultimi dieci anni.

La nostra stella sta sperimentando una maggiore attività da diversi mesi e il mese scorso ha rilasciato il suo più forte brillamento solare in cinque anni.

Gli scienziati temono che la maggiore attività del sole possa portare a condizioni meteorologiche solari potenzialmente pericolose che potrebbero danneggiare le reti elettriche, disabilitare i satelliti e danneggiare gli astronauti e le apparecchiature spaziali sulla Stazione Spaziale Internazionale.