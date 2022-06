L’avvocato di Johnny Depp, Camille Vasquez, interviene per aiutare con un’emergenza medica a bordo

Johnny Depp Avvocato Camille Vasquez Ha aiutato un altro uomo a uscire dai guai… È stata salutata come “Wonder Woman” per essersi occupata di un uomo con un’emergenza medica a 40.000 piedi.

Le persone su un volo dell’American Airlines da Los Angeles a New York questa settimana ci hanno detto che Camille si è precipitata in aiuto di un anziano passeggero che è crollato e ha battuto la testa in mezzo alla strada.