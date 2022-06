Le assunzioni di Coinbase verranno sospese per il “futuro prevedibile” e le offerte verranno annullate

Il co-fondatore e CEO di Coinbase Brian Armstrong parla sul palco durante “Tales from Crypto: What a Currency of the Future Means to You” al 6° Summit annuale della nuova fondazione per Vanity Fair al Wallis Annenberg Center for the Performing Arts il 23 ottobre, 2019 a Beverly Hills, California.

Dopo due settimane Annunciare piani Per rallentare il reclutamento e lo scambio di criptovalute Pezzo Regina Ora dice che il congelamento si estenderà nel “futuro prevedibile”. L’azienda ritirerà anche alcune offerte di lavoro accettate.

Coinbase ha affermato di aver informato i potenziali clienti delle offerte cancellate via e-mail giovedì. La società ha anche affermato che sta estendendo la sua politica di risoluzione a questi individui e li aiuterà con l’assunzione e la ripresa della revisione.

LJ Brock, Chief Operating Officer di Coinbase, ha scritto Post sul blog Giovedì. “La pausa per le assunzioni includerà le ricariche, ad eccezione dei ruoli necessari per soddisfare gli elevati standard che abbiamo fissato per la sicurezza e la conformità, o per supportare altre attività mission-critical”.

Coinbase ha perso oltre il 70% del suo valore quest’anno poiché la vendita di criptovaluta unita alle turbolenze economiche ha portato a un calo del numero di utenti e alla contrazione delle entrate. Il dolore si fa sentire nella maggior parte del settore tecnologico, con Uber e papà facebook morto Fai passi simili e Robinhood il numero di pezzi di circa il 9%.

Prima della recessione economica del 2022, Coinbase era tra i migliori piloti del settore tecnologico. L’azienda ha triplicato il suo organico lo scorso anno a 3.730. Quindi Per la prima volta al Nasdaq Nell’aprile 2021, Coinbase ha registrato un aumento di 12 volte delle vendite del secondo trimestre a $ 2,28 miliardi, mentre i profitti sono aumentati del 4900% a $ 1,6 miliardi.

Ma le società tecnologiche con i tassi di crescita più elevati dell’anno scorso sono state le più colpite quest’anno poiché gli investitori ruotano in attività ritenute più sicure in un mondo di tassi di interesse in aumento e inflazione in aumento. Con bitcoin in calo di oltre un terzo quest’anno ed ethereum in calo del 50%, meno persone corrono su Coinbase per aprire conti ed effettuare transazioni.

Pezzo Regina Ha detto il mese scorso Questo fatturato del quarto trimestre è diminuito del 27% rispetto all’anno precedente, mentre il volume totale degli scambi è diminuito da $ 547 miliardi nel quarto trimestre a $ 309 miliardi nei primi tre mesi del 2022.

“Abbiamo sempre saputo che le criptovalute sarebbero state volatili, ma quella volatilità combinata con fattori economici più ampi potrebbe mettere alla prova l’azienda, e noi personalmente, in modi nuovi”, ha scritto Brooke in un post giovedì. “Se siamo resilienti e resilienti e rimaniamo concentrati a lungo termine, Coinbase ne uscirà più forte dall’altra parte”.

Guadare: Il comitato di investimento “Half Time Report” dà il suo peso alla FinTech