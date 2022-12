Le azioni che fanno le mosse più importanti dopo l’orario di chiusura: Lululemon, Costco e altre

Dai un’occhiata alle aziende che fanno notizia nel trading fuori orario.

Lululemone – Le azioni della società di abbigliamento sportivo Lululemon sono scese del 9% dopo che gli analisti di Wall Street hanno segnalato un quarto trimestre più debole del previsto dalla società. Per il terzo trimestre, Lululemon ha sfidato le aspettative, riportando guadagni di $ 2,00 per azione e entrate di $ 1,86 miliardi. Gli analisti intervistati da Refinitiv si aspettavano utili di 1,97 dollari per azione e ricavi per 1,81 miliardi di dollari.

Identificazione del documento – DocuSign è aumentato del 16% nell’ultimo trimestre dopo che la società ha superato le aspettative sia in termini di massimi che di profitti. Secondo Refinitiv, la società ha registrato un utile rettificato di 57 centesimi per azione su un fatturato di 645 milioni di dollari, battendo le aspettative di Wall Street di 42 centesimi e un fatturato di 627 milioni di dollari.

Costco – Le azioni del rivenditore Costco sono scese dell’1% dopo che la società ha riportato entrate inferiori alle aspettative di Wall Street. La società ha registrato un fatturato di 54,44 miliardi di dollari per il trimestre, mentre gli analisti intervistati da Refinitiv si aspettavano 54,64 miliardi di dollari.