Le azioni di Robinhood crollano mentre la società annuncia i licenziamenti

Robinhood ha aumentato il suo organico da 700 a 3.800 dall’inizio del 2020.

“Dopo aver considerato attentamente tutti questi fattori, abbiamo deciso che apportare questi tagli ai dipendenti di Robinhood è la decisione giusta per migliorare l’efficienza, aumentare la nostra velocità e assicurarci di essere reattivi alle mutevoli esigenze dei nostri clienti”, ha affermato Teneff.

In futuro, l’azienda continuerà a “dare priorità alle opportunità interne per l’automazione e l’efficienza operativa”, ha scritto Tenev.

L’IPO di Robinhood era di $ 38 per azione ed è rapidamente salita a $ 85, ma da allora è diminuita. Le azioni sono scese del 46% finora nel 2022, mentre l’S&P 500 è sceso del 13%.

Jim Stop GME La società ha svolto un ruolo importante nell’aumento all’inizio del 2021 di titoli meme comea cui sono accorsi gli investitori al dettaglio armati di controlli di stimolo e crescenti pagamenti di disoccupazione. Ma l’aumento non durò a lungo Robinhood ha riportato una perdita di utenti attivi mensili nell’ultimo trimestre.

All’inizio di aprile, Goldman Sachs ha abbassato il rating della società per vendere da neutrale, citando venti contrari quando gli investitori si ritirano a causa della debolezza dei mercati e delle misure di stimolo Covid in calo.

“Riteniamo che HOOD potrebbe continuare a vedere livelli più elevati di turbolenza poiché questi investitori sfruttano le dimensioni ridotte dei loro conti in dollari per la spesa giornaliera”, hanno scritto gli analisti di Goldman.

Robinhood tende ad attrarre nuovi investitori, con una dimensione media del conto di circa $ 4.000. La società ha affermato che l’età media dei suoi utenti è 31 anni e circa il 50% di loro sono investitori per la prima volta, il che la rende più vulnerabile al backtracking durante il rallentamento economico.

Goldman non vede un percorso chiaro verso la redditività per Robinhood, un brutto segno poiché gli investitori diventano più scettici nei confronti delle società fintech non redditizie.

Robinhood dovrebbe annunciare i risultati del primo trimestre dopo il campanello giovedì, ma il post sul blog di martedì non ha menzionato quei risultati. nell’ultimo trimestre, La società ha registrato una perdita netta di $ 423 milioni

Le azioni del titolo sono scese del 5,5% nel trading after-hour.