Le azioni scendono dopo che la Federal Reserve punta a ulteriori rialzi in vista

Le azioni della regione Asia-Pacifico sono scese giovedì dopo che il presidente della Federal Reserve statunitense Jerome Powell Indicato per più escursioni in futuro Dopo aver aumentato i tassi di 75 punti base Come previsto, le discussioni sull’interruzione del ciclo di inasprimento sono state descritte come “prematuro”.

Hong Kong Indice Hang Seng È sceso del 3,29%, portando le perdite nella più ampia sessione di negoziazione dell’Asia Pacifico. Hang Seng Tech è in calo del 4,14%. La Cina continentale Barca di Shanghai perso lo 0,11% e Componente di Shenzhen Era in calo dello 0,45%.

in Australia , S&P/ASX 200 L’ultimo calo è stato dell’1,86%. Il Cosby È sceso dello 0,94% e il mercato giapponese è stato chiuso per un giovedì festivo. Il più ampio indice MSCI delle azioni dell’Asia Pacifico al di fuori del Giappone è sceso del 2%.