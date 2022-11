Il rapper Future ha acquistato una villa di lusso del valore di 16,3 milioni di dollari al largo delle meravigliose spiagge di Miami

Future ha recentemente ceduto ben 16,3 milioni di dollari per acquisire una pittoresca villa nel cuore di Miami.

Il produttore di successo Life Is Good, 38 anni, che ha recentemente guadagnato $ 250.000 per rappare sul brano di Megan The Stallion, ha acquistato l’enorme casa con sette camere da letto e un cortile che ha fatto spazio a una piccola vacanza tropicale.

Fonti immobiliari hanno indicato che il lussuoso palazzo si trova su Allison Island, a nord della famosa Miami Beach. TMZ.

Nuovo acquisto! Future, 38 anni, ha ufficialmente fatto un massiccio acquisto di una villa di Miami del valore di 16,3 milioni di dollari

Situato in un’area privata recintata sull’isola di Miami, l’enorme spazio di 8.897 piedi quadrati sembra essere a due piani con sette camere da letto e otto bagni e mezzo.

Una volta all’interno dell’ampia villa, il proprietario e gli ospiti saranno accolti da grandi finestre dal pavimento al soffitto che creano un’atmosfera luminosa e allegra, oltre a molta luce naturale.

Le pareti sono dipinte di bianco semplice per stare al passo con il design moderno.

La casa ha un sacco di spazio di archiviazione ed è disposta con pavimenti in legno liscio per l’intera disposizione.

Splendida: la spaziosa casa ha un ingresso privato delimitato da erba verde e molti alberi e piante

Moderno: lo spazio multimilionario ha principalmente pareti bianche e pavimenti in legno chiaro per creare un’atmosfera allegra.

Massiccio: la casa del futuro offre molto spazio per il soggiorno e la festa della famiglia

L’ultimo acquisto della Future Mansion vanta viste mozzafiato sulle acque scintillanti circostanti e sulle palme ombreggiate.

La camera da letto principale è più di una semplice stanza con un letto semplice e comprende anche un mobile bar completamente attrezzato, un frigorifero per vini e due grandi armadi.

Al padrone è annesso anche un ingresso privato al portico che avvolge l’intera lunghezza della casa.

Gli elettrodomestici moderni sono inclusi negli spazi della cucina e del bagno per dare un’atmosfera adeguata e all’avanguardia.

Elettrodomestici: La cucina e il bagno sono forniti di elettrodomestici di ultima generazione

APERTO: finestre dal pavimento al soffitto sono state aggiunte al design della villa più sbalorditiva di Miami

Stoccaggio: 8.897 piedi quadrati offrono molte opzioni di archiviazione in casa

Una volta fuori nel cortile, sembra che i residenti della villa verranno trasportati nel loro paradiso tropicale locale.

L’area non ha solo una bella piscina rettangolare, ma anche una spaziosa spa, cucina completamente attrezzata e zona pranzo.

Una striscia di prato verde lussureggiante e palme ondeggianti delimita la lunghezza del grande cortile e conduce a un marciapiede in legno.

Il molo offre un’opzione per il futuro per parcheggiare una barca o uno yacht in modo sicuro e protetto.

Dal cortile, si possono vedere viste mozzafiato sui grattacieli della città insieme alle pareti con finestre che offrono una facile visione della disposizione del palazzo.

Camere multiple: sette camere da letto e otto bagni e mezzo sono inclusi nell’ampia casa

Principale: la camera da letto principale non ha solo un letto e un bagno, ma anche un mobile bar completo e un frigorifero per vini

READ Jodi Sweetin è stata spinta a terra dai poliziotti per protestare contro il diritto all'aborto Spazio cucina: La zona cucina dispone di un’area bar con sei posti a sedere e uno spazio completo per tavolo e sedie

Paradiso del cortile: il retro della casa dispone di piscina, spa e cucina completa con zona pranzo

Luminoso e aperto: dal cortile, il futuro potrà vedere cosa c’è all’interno del primo e del secondo piano del palazzo

La facciata anteriore del palazzo da 16,3 milioni di dollari ha un’atmosfera molto moderna con una passerella lastricata in pietra.

Numerosi alberi, piante e arbusti verdi fiancheggiano l’ingresso della casa così come il palazzo stesso per compensare la mancanza di un ampio cortile anteriore.

Dal viale principale, Future potrà vedere le finestre dal pavimento al soffitto del secondo piano, mentre la parte anteriore del primo piano è nascosta da un muro.

La porta d’ingresso in legno può essere vista brillare sotto le luci appena sopra di essa.

SPAZIO ESTERNO: Il cortile conduce a un molo di legno che consente alla barca o allo yacht di parcheggiare in sicurezza

Fuga tropicale: c’è una grande piscina e un centro benessere nel vasto cortile fiancheggiato da palme

Vista notturna: le luci si spengono all’esterno per fornire luce sufficiente per godersi e trascorrere del tempo all’aperto dopo il tramonto

Vista frontale: la parte anteriore della casa offre solo uno sguardo al secondo piano della casa per la privacy

Favoloso! L’ingresso del palazzo è delimitato da molte piante e alberi per garantire la privacy per il futuro

La lussuosa dimora sembrava offrire spazio non solo a lui e ai suoi sette figli, ma anche una grande fonte di intrattenimento.

Future, il cui vero nome è Nayvadius DeMun Wilburn, ha rappresentato Jordan Karp per il grande affare, secondo TMZ.

Non è stata rivelata una data precisa per il trasloco della villa, ma molto probabilmente il rapper non perderà tempo prima di entrare nel paradiso di Miami.

Comfort: la casa offre molti spazi per il relax con vista mozzafiato sulla tenuta

Fascino: le grandi finestre insieme alle pareti e al soffitto bianchi creano un’atmosfera allegra

Città: Dal balcone del secondo piano, Future avrà la possibilità di vedere parte dello skyline di Miami

Altre aree: Il palazzo offre anche uno spazio esterno più tranquillo e appartato se stai cercando una migliore privacy