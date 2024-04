Le azioni sono ancora in crisi. Cosa aspettarsi nel secondo trimestre e altre 5 cose da sapere prima dell'apertura dei mercati.

Niente dura per sempre, giusto? Bene, quando si tratta del mercato azionario, i bei tempi potrebbero durare un po’ più a lungo, se la storia può insegnarci qualcosa.

L'indice S&P 500 ha registrato i suoi migliori primi tre mesi dell'anno dal 2019, in rialzo di oltre il 10%. Dal 1961, il mercato è cresciuto di almeno il 9% nel primo trimestre 13 volte. Nel secondo trimestre ha continuato a salire nuovamente nove volte e ha chiuso l'anno sempre in rialzo tranne uno.

Questo dovrebbe sembrare positivo per gli investitori. Ci sono anche precedenti più felici. Dopo aver stabilito più di 20 massimi storici nel primo trimestre, la storia suggerisce che altri sono in arrivo. Due volte su tre in passato il mercato ha chiuso l'anno a un livello più alto.

Un’economia forte e consumatori ancora disposti a spendere hanno mantenuto alto il sentiment quest’anno. Questa settimana arriveranno una serie di dati sul mercato del lavoro statunitense, dalle richieste iniziali di disoccupazione di giovedì alle buste paga non agricole di venerdì. Si prevede che tutto ciò dimostri che il tasso di occupazione sta reggendo.

Ecco perché i trader sono riusciti a scrollarsi di dosso la delusione per il fatto che la Fed stesse prendendo tempo prima di tagliare i tassi di interesse. Il presidente Jerome Powell ha gestito nuovamente le aspettative venerdì, affermando di non avere fretta di agire sui tassi di interesse dopo che i dati sull’inflazione non hanno portato sorprese.

Naturalmente non ci sono garanzie e la storia è piena di sorprese. Ma i trader possono ancora avanzare nel secondo trimestre con un passo elastico.

-Brian Swint

***

Questa settimana porta con sé i dati sull’occupazione mentre la Federal Reserve valuta la prossima mossa sui tassi di interesse

Gli investitori devono affrontare a Una settimana intera di dati sul mercato del lavoro, a partire dalle offerte di lavoro di martedì e terminando con il rapporto generale sull'occupazione governativa per marzo di venerdì. I dati arrivano dopo che una delle misure di inflazione più attentamente monitorate dalla Fed è arrivata come previsto a febbraio.

Il presidente della Federal Reserve Jerome Powell ha detto di sì Bello da vedere Qualcosa in linea con le aspettative. La Federal Reserve Bank lo è In attesa di ulteriori dati Prima di decidere di iniziare ad abbassare i tassi di interesse. A febbraio l'indice dei prezzi delle spese per consumi personali è aumentato del 2,5% rispetto all'anno precedente. L'obiettivo della Fed è del 2%.

Prima di decidere di iniziare ad abbassare i tassi di interesse. A febbraio l'indice dei prezzi delle spese per consumi personali è aumentato del 2,5% rispetto all'anno precedente. L'obiettivo della Fed è del 2%. Gli economisti si aspettano che l'indagine sulle opportunità di lavoro e sul fatturato del lavoro di martedì mostri 8,7 milioni di opportunità di lavoro a partire dall'ultimo giorno lavorativo di febbraio, con un calo di 163.000.Ci sono attualmente 1,4 opportunità di lavoro per ogni disoccupato; Giù dalla vetta Due nel marzo 2022.

Due nel marzo 2022. Mercoledì, ADP dovrebbe pubblicare il rapporto sull’occupazione di marzo. Economisti Prevediamo un aumento di 150.000 Nell'occupazione nel settore privato, dopo un aumento di 140.000 posti a febbraio. Secondo ADP, la retribuzione annuale è aumentata del 5,1% a febbraio.

Nell'occupazione nel settore privato, dopo un aumento di 140.000 posti a febbraio. Secondo ADP, la retribuzione annuale è aumentata del 5,1% a febbraio. Gli economisti si aspettano che il rapporto sull'occupazione di venerdì mostri che l'economia ha aggiunto 180.000 posti di lavoro a marzo, rispetto a un aumento di 275.000 posti di lavoro a febbraio e un aumento del tasso di disoccupazione a 180.000 posti di lavoro a marzo. Stabile al 3,9%. Il tasso è rimasto al di sotto del 4% per più di due anni consecutivi, la prima volta dalla fine degli anni ’60.

Cosa poi: I mercati dei futures non vedono quasi alcuna possibilità di un rialzo dei tassi da parte della Federal Reserve nella riunione di maggio. Invece, secondo lo strumento FedWatch del Chicago Mercantile Exchange, il primo taglio di un quarto di punto potrebbe attendere fino a giugno o addirittura luglio.

—Liz Muir e Nicholas Jasinski

***

La resa dei conti della Disney con Nelson Peltz entra nella fase finale

Walt Disney

'S

L'assemblea degli azionisti di questa settimana deciderà se l'investitore attivista Nelson Peltz e i suoi soci Trian vinceranno due seggi nel consiglio o se la lista di 12 candidati della società di intrattenimento uscirà vittoriosa dopo una lunga battaglia per procura. Alcuni dicono che Bob Iger abbia già apportato importanti cambiamenti.

Peltz lo vuole Sblocca più flusso di cassa libero Vuole un posto per sé nel consiglio per realizzare questo cambiamento. Pubblicità – Scorri per continuare La Disney dice che Iger lo fa già. Si prevede che Disney genererà 8,2 miliardi di dollari in liquidità gratuita, in crescita del 68%, durante l’anno fiscale 2024 fino a settembre.

Vuole un posto per sé nel consiglio per realizzare questo cambiamento. Il numero effettivo di flussi di cassa disponibili raggiungerà probabilmente i 9 miliardi di dollari, aumentando fino a 14 miliardi di dollari nei prossimi due anni, ha affermato l’analista di UBS John Hodulik. Ha detto che se gli attivisti riuscissero a conquistare seggi nel consiglio, Il rischio più grande è un cambio di gestione .

. Iger si concentra su Promozione dei parchi tematici Disney . Dei 60 miliardi di dollari di investimenti di capitale nel prossimo decennio, 30 miliardi andranno ai parchi a tema e ai resort e 12 miliardi alle crociere. Si è anche concentrato sulla redditività dello streaming live e sulla riduzione dei costi.

. Dei 60 miliardi di dollari di investimenti di capitale nel prossimo decennio, 30 miliardi andranno ai parchi a tema e ai resort e 12 miliardi alle crociere. Si è anche concentrato sulla redditività dello streaming live e sulla riduzione dei costi. Ma Peltz ha anche guadagnato sostenitori. Gestore degli investimenti Neuberger Berman Per sostenere la sua lista di candidati, come nei sistemi pensionistici di New York City. È anche sostenuto dai consulenti per il voto per delega Institutional Shareholder Services e Egan Jones, sebbene Glass Lewis stia sostenendo la Disney.

Cosa poi: L'assemblea degli azionisti della Disney inizierà mercoledì alle 13:00 ET o alle 10:00 PT. La società prevede di trasmettere l'incontro online, comprese le osservazioni del management. Oltre alle proposte di Peltz e Blackwells Capital, altri quattro azionisti hanno proposte da esaminare.

—Jack Hogg e Liz Muir

***

L’eclissi spinge le città e le imprese a inseguire i dollari del turismo

Eclissi solare totale la prossima settimana L’iniezione di uno spirito di ottimismo economico nelle città è in arrivo mentre gli enti del turismo pianificano feste ed eventi speciali e hotel, ristoranti e aziende intervengono per attirare i dollari del turismo. Secondo le stime di un economista, questo evento potrebbe dare impulso all'economia americana di 6 miliardi di dollari.

Gli economisti stimano che la spinta economica diretta sarà compresa tra 1,6 e 2 miliardi di dollari, sulla base di… Quattro milioni di persone si recano nella regione Dove l’eclissi può essere vista meglio, ciascuno spende tra $ 400 e $ 500. In questa regione ci sono già tredici stati e 30 milioni di persone.

Dove l’eclissi può essere vista meglio, ciascuno spende tra $ 400 e $ 500. In questa regione ci sono già tredici stati e 30 milioni di persone. Dice l'economista Ray Berryman L’impatto totale potrebbe raggiungere i 6 miliardi di dollari , compreso un aumento di 3 miliardi di dollari del prodotto interno lordo e un aumento di 1,8 miliardi di dollari del reddito personale. I ristoranti potrebbero vedere un aumento di 685 milioni di dollari, i rivenditori di 1,1 miliardi di dollari e gli affitti a breve termine e gli hotel di 810,8 milioni di dollari.

, compreso un aumento di 3 miliardi di dollari del prodotto interno lordo e un aumento di 1,8 miliardi di dollari del reddito personale. I ristoranti potrebbero vedere un aumento di 685 milioni di dollari, i rivenditori di 1,1 miliardi di dollari e gli affitti a breve termine e gli hotel di 810,8 milioni di dollari. Le città dal Texas al Maine lo sono Organizza festival per l'osservazione delle eclissi Con musica dal vivo, camion di cibo e spettacoli artistici. Dallas e Austin hanno la più alta richiesta di prenotazioni di auto a noleggio, a Pubblicità – Scorri per continuare Lo ha detto un portavoce della Hertz. Il 6 aprile si è registrato un aumento del 3.000% nelle prenotazioni anticipate di noleggio auto rispetto allo scorso anno.

Con musica dal vivo, camion di cibo e spettacoli artistici. Dallas e Austin hanno la più alta richiesta di prenotazioni di auto a noleggio, a Enti del turismo Studia l'eclissi totale del 2017 Negli Stati Uniti hanno percorso una strada diversa, cercando prove dei vantaggi economici. I funzionari del turismo di Rochester, New York, puntano a Greenville, nella Carolina del Sud, che sette anni fa ha visto un incremento economico di 12,3 milioni di dollari. E se ne aspettano uno simile.

Cosa poi: Destination Cleveland, l'agenzia di marketing e sviluppo economico della regione, prevede di pubblicare uno studio sull'impatto economico quest'estate. La Federal Reserve Bank di Cleveland ha affermato che probabilmente rilascerà una stima dell’impatto economico dopo l’evento.

—Liz Muir e Janet H. Chu

***

AT&T rivela che i dati dei clienti sono trapelati nel dark web

AT&T è cambiata Codici di accesso Per 7,6 milioni di titolari di conti dopo la fuga di informazioni personali nel dark web a seguito di una violazione dei dati. La fuga di notizie, che include dati del 2019 o precedenti, includeva informazioni per oltre 65 milioni di precedenti titolari di conti. Sta collaborando con esperti di sicurezza informatica interni ed esterni per indagare.

AT&T ha affermato che i dati interessati sono trapelati nel dark web circa due settimane fa. Include informazioni personali come numeri e nomi di previdenza sociale La fonte dell'hacking rimane sconosciuta . AT&T ha affermato di non aver trovato prove di accesso non autorizzato ai suoi sistemi.

. AT&T ha affermato di non aver trovato prove di accesso non autorizzato ai suoi sistemi. È l'ultimo incidente per AT&T, che a febbraio ha subito un'interruzione della rete che ha interrotto ore di servizio mobile. L'interruzione è arrivata come la compagnia di telecomunicazioni Si è espanso La sua rete. AT&T in seguito si è scusata per l'interruzione.

La sua rete. AT&T in seguito si è scusata per l'interruzione. AT&T ha affermato che si è verificata la violazione dei dati Non ha influenzato materialmente le sue operazioni. La Securities and Exchange Commission ha nuove regole di segnalazione delle violazioni dei dati, che stabiliscono che le aziende debbano segnalare entro quattro giorni lavorativi dopo aver stabilito che un incidente di sicurezza informatica è significativo.

Cosa poi: AT&T ha affermato che la sua indagine è nelle fasi iniziali. Il gigante delle telecomunicazioni ha contattato i clienti interessati e la società offre servizi di monitoraggio del credito.

—Emilia Dattilo

***

***

