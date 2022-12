Le dieci riprese di Tom – Steelers contro Raiders

Dopo ogni partita della stagione 2022 degli Steelers, ti darò 10 scatti. Questa roba non sarà calda e ha lo scopo di scioccare il mondo. Queste saranno reazioni immediate al gioco scritto mentre si è ancora in quel periodo post-gioco in cui le emozioni sono alte e le idee fresche. Saranno incluse idee, osservazioni, domande e motivi per cui ho urlato alla TV.

Gioco 15 – Las Vegas Raiders

1. Le prestazioni eccezionali vanno a… – Difesa. La notte in cui ha subito l’offesa. Una notte Chris Boswell, per quanto bravo, si è perso due volte. La difesa è venuta a giocare. Tieni a bada l’attacco dei predoni nel secondo tempo. Registrando tre assist nella ripresa. Non sorprende che Cameron Hayward stia aprendo la strada. Quando avevano bisogno di una sosta lui era lì. Aveva due telefoni. Tre trattamenti per la perdita. Il ragazzo è stato un mostro tutta la notte.

2. Contrassegna il calcio gratis – Le partite sono più divertenti quando gli arbitri non lanciano continuamente bandiere. Nella NFL, il numero medio di bandiere per partita è solitamente nell’adolescenza. Ci sono stati solo cinque rigori accettati nella partita. Niente nel primo tempo. Queste due squadre si sono magicamente esibite così bene che non c’era motivo di lanciare la bandiera? Ne dubito. Il tempo c’entra qualcosa? Possibile che gli arbitri abbiano deciso che con il freddo non c’era motivo di continuare la partita? O è stato solo un miracolo di Natale? Qualunque sia il motivo, lo accetterò.

3. KP Doody – Gli alti e bassi accadranno per i principianti. Kenny Pickett sembrava piuttosto traballante in questo gioco. A volte sembrava indeciso e riluttante a premere il grilletto. Non meno di sei volte ha lasciato la buca troppo presto, e si è ritrovato con metà di quei lanciatori fuori limite. Quando ha lanciato la palla, la stragrande maggioranza era fuori dai numeri. Forse le due gocce non hanno aiutato la sua sicurezza. Il viaggio finale è stato sufficiente. Sette dei suoi nove passaggi stavano controllando, quindi quelle erano decisioni solide. Mi aspetto di vederlo di più a fine stagione.

4. Riempitrice per corsie di versamentoIl suo massimo stagionale per questa partita è stato di sette. Lo ha fatto tre volte. Ha finito questo gioco con 12. La metà di quei contrasti era per un guadagno di tre yard o meno e uno per una perdita di quattro. Proprio come Cam Heyward, sembrava che Robert Spillane interpretasse il piccolo Grinch in questo. In una partita di passaggio, mi piacerebbe vederlo concentrato di più sui contrasti piuttosto che sul tentativo di buttare fuori la palla. Questo di solito dà più yardage. Lo fa perché i centrocampisti non hanno giocato partite ma si sono concentrati solo sull’abbassare l’uomo e limitare le plusvalenze. Buona visuale da Spillane.

5. Lancia loro una palla D*$% – Non sono solo io, vero? Ti aspetti di più da questo crimine, vero? Pat Freymuth, Deontay Johnson e George Pickens si sono uniti per 17 ricezioni su 20 gol. Due di queste tre carenze erano gocce. Quindi 19 palline su 20 dovevano essere prese. Un altro difetto era un Johnson spalancato lanciato in alto e dietro di lui. Questi ragazzi possono giocare. Perché ci vogliono 20 minuti di gioco per ottenere una palla Freiermuth? Perché ci vogliono 23 minuti per prendere la palla da Pickens? Lasciali giocare. Il Canada deve preoccuparsi meno del movimento e più della dose per ottenere quel colpo d’attacco.

6. Possono avere uno di questi? – Il ricevitore ad ampia apertura è stato un po’ in disordine da quando ha lasciato JuJu Smith-Schuster. Difficilmente ottengono qualcosa da questi ragazzi. Hanno bisogno di Hunter Renfro. Un giocatore che eccelle nella corsa, nell’apertura e nella presa della palla. Renfrow non è così veloce. Riuscito 4,59 40 diplomati al college. Non è grande a 5’10 “, 185 libbre. Non produce grandi numeri ma produce i primi down. Muove le catene e continua a guidare. Come bonus, restituisce anche i punt. Gli Steelers devono trovarli Renfrow .

7. Massimo sforzo? – Mi piacerebbe sapere cosa stavano pensando gli allenatori offensivi quando hanno deciso di non preoccuparsi che il miglior difensore dei Raiders subisse fallo. Maxx Crosby è un difensore eccezionale. Gli Steelers hanno pensato: “Non abbiamo bisogno di bloccarlo tutto il tempo”. E se lo facciamo, useremo un tight end. Era nel backfield in diversi giochi di corsa. Ha segnato quattro colpi sul quarterback. Cosa stavano pensando? Vorrei che altre squadre lo facessero per TJ Watt.

8,2% latte – Dopo questa vittoria, gli Steelers hanno ora il 2% di possibilità di raggiungere i playoff. E attingendo allo spirito della stagione, invoca una foto di Lloyd Christmas che dice: “Quindi mi stai dicendo che c’è una possibilità. Sì!” A metà stagione, mi ha detto che con due settimane prima della fine della stagione, avrebbero avuto una possibilità per i playoff in cui mi sarei impegnato. Ma c’è una possibilità, anche se molto piccola. Quindi compri il latte o questa stagione ti ha rovinato il gusto in questa stagione? Giocano quasi tutti duro. Mi piacerebbe vederli fare così.

9. Sicuro e russante – Non c’è eccitazione per questo crimine. È davvero difficile da guardare e godere. Ho corso nella zona rossa all’inizio della giornata e ho visto molte delle stesse giocate che sta facendo Pittsburgh. Non si limitano a ripeterlo come la tua canzone preferita delle medie. Quando Steeler aveva Claypool che li inseguiva, gli lanciavano contro il più delle volte. E non poteva prenderlo! Johnson e Pickens possono prenderlo. Abbiamo visto più colpi di Mitch Trubisky che di Beckett. Perché Beckett non fa i suoi colpi? Le obiezioni di inizio stagione hanno infranto la sua fiducia? Non capisco la sua esitazione.

10. Visione doppia – L’ho visto solo una volta ma fatemi sapere se ne avete visti altri. In un punt della notte, gli Steelers hanno riportato sia Stephen Sims che Gunner Olzewski. I Sims hanno ottenuto una discreta vittoria nel gioco. Hanno pianificato una specie di inganno? Inversione? Rimbalzo? È arrivato al punto che l’attacco è così poco brillante che stanno cercando di fare affidamento su squadre speciali per creare un grande gioco? È possibile. Non mi sento fiducioso in una giocata del genere, ma vedremo.