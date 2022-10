Qualificazioni MLB 2022: girone, risultati, partite, programma all’inizio della stagione a 12 squadre con la serie Wild Card

La stagione di preseason della Major League Baseball è iniziata venerdì e, per la prima volta nella storia del campionato, presenta 12 squadre, il prodotto di un nuovo contratto collettivo che ha visto proprietari e giocatori accettare un’ulteriore “Wild Card Series”. La suddetta serie vedrà la squadra superiore ospitare il meglio delle tre serie. Nel frattempo, le prime due teste di serie di ogni campionato ricevono l’addio. The Guardians, Phillies e Mariners hanno vinto la serie 1-0 nel Wild Cards Tour e il roster di venerdì sarà completato con i Mets-Padres.

Una volta che le squadre abbandoneranno la Wild Card Series, i playoff assomiglieranno a quelli tradizionali: Best of Five Division Series e poi Best of Seven League Championship Series prima del World Championship Best of Seven.

Di seguito troverai il programma e i risultati per ogni round post-stagione.

Staffa playoff MLB 2022

CBS Sport



Programma delle Wild Card Series (il migliore dei tre)



Venerdì 7 ottobre Gioco 1: Guardiani contro Raggi CLE 2, 1 TB ESPN Gioco 1: Cardinals vs Phillies PHI 6, STL 3 ABC Gioco 1: Blue Jays vs Mariners Mare 4, specifica 0 ESPN Gioco 1: Mets vs Badres 20:07 ET ESPN Sabato 8 ottobre Gioco 2: Guardiani contro Raggi 12:07 ET ESPN2 Gioco 2: Blue Jays vs Mariners 16:07 ET ESPN Gioco 2: Mets vs Badres 19:37 ET ESPN Gioco 2: Cardinals vs Phillies 20:37 ET ESPN2 domenica 9 ottobre Gioco 3: Blue Jays vs Mariners (se necessario) 14:07 ET ABC Gioco 3: Guardiani vs. Raggi (se necessario) 16:07 ET ESPN Gioco 3: Mets vs Padres (se necessario) 19:37 ET ESPN Gara 3: Cardinals vs. Phillies (se necessario) 20:37 ET ESPN2

Serie di Lega

Martedì 11 ottobre Gioco 1: Coraggiosi vs. TBD Fox o FS1 Gioco 1: Dodgers contro TBD Fox o FS1 Gara 1: Yankees vs TBD TBS Gioco 1: Astros contro TBD TBS mercoledì 12 ottobre Gioco 2: Coraggiosi vs. TBD Fox o FS1 Gioco 2: Dodgers contro TBD Fox o FS1 Giovedì 13 ottobre Gara 2: Yankees vs TBD TBS Gioco 2: Astros contro TBD TBS Venerdì 14 ottobre Gioco 3: Braves vs. Braves. TBD FS1 Gioco 3: Dodgers contro TBD FS1 Sabato 15 ottobre Gioco 4: Braves vs. Braves. TBD (se richiesto) FS1 Gioco 4: Dodgers vs. TBD (se necessario) FS1 Gara 3: Yankees vs TBD TBS Gioco 3: Astros contro TBD TBS domenica 16 ottobre Gioco 4: Yankees vs TBD (se necessario) TBS Gioco 4: Astros vs. TBD 4 (se necessario) TBS Gioco 5: Coraggiosi vs. TBD (se richiesto) FS1 Gioco 5: Dodgers vs. TBD (se necessario) FS1 Lunedì 17 ottobre Gara 5: Yankees vs TBD (se necessario) TBS Gioco 5: Astros vs. TBD (se necessario) TBS

Serie di campionati di lega

Martedì 18 ottobre NLCS, gioco 1 Fox o FS1 mercoledì 19 ottobre NLCS, gioco 2 Fox o FS1 ALCS, gioco 1 TBS Giovedì 20 ottobre ALCS, gioco 2 TBS Venerdì 21 ottobre NLCS, 3. gioco FS1 Sabato 22 ottobre NLCS, il 4. gioco Fox o FS1 ALCS, 3. gioco TBS domenica 23 ottobre NLCS, gioco 5 (se necessario) FS1 NLCS, il 4. gioco TBS Lunedì 24 ottobre NLCS, gioco 6 (se necessario) FS1 ALCS, gioco 5 (se necessario) TBS Martedì 25 ottobre NLCS, gioco 7 (se necessario) Fox e FS1 ALCS, gioco 6 (se necessario) TBS mercoledì 26 ottobre ALCS, gioco 7 (se necessario) TBS

Campionato Mondiale