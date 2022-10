Square Enix afferma che Final Fantasy 14 è sotto attacco da parte di hacker

Gli hacker non consentono mai alle persone di prendersi una pausa e i giochi di ruolo online multiplayer sono sempre l’obiettivo della loro raccapricciante attività di raccolta dati. Un’altra vittima? Square Enix è molto popolare Final Fantasy XIVLa società ha annunciato ieri che sta attualmente affrontando un “attacco di terze parti” che tenta di ottenere l’accesso al suo sistema di gestione degli account. La soluzione? azienda io Si consiglia alle persone di accedere ai propri file personali e di modificare le proprie password.

Square Enix ha raggiunto il sito Web ufficiale del gioco per fornire la notizia. in Post sul blogTuttavia, la società ha affermato che questa entità di terze parti “utilizza una combinazione di indirizzi e-mail e password che sembrano essere stati ottenuti da altri servizi online di altre società” per penetrare nel sistema di gestione degli account Square Enix. Non sembra che nessuna informazione sia stata ancora trapelata. Tuttavia, Square Enix ha affermato che oltre a indagare sugli effetti dell’attacco “limitando l’accesso agli account che riteniamo possano essere stati violati da utenti non autorizzati”, dovresti davvero considerare di cambiare la password del tuo account. In effetti, la società è così insistente su questo, che invia e-mail a utenti potenzialmente vulnerabili, quindi potresti voler controllare la tua casella di posta.

“L’utilizzo della stessa combinazione di indirizzo e-mail e password per il tuo account Square Enix come fai con altri servizi online aumenta il potenziale per una terza parte di ottenere l’accesso non autorizzato al tuo account Square Enix”, ha affermato la società, incoraggiando i giocatori a cambiare le password. possedere ora. Inoltre, anche se il tuo indirizzo email e la tua password non corrispondono a quelli utilizzati su altri servizi, c’è comunque un alto rischio che il tuo account venga violato se la tua password contiene schemi o sequenze di caratteri facilmente riconoscibili, come la tua data di nascita.

Kotaku Ho contattato Square Enix per un commento.

Sebbene il blog di Square Enix affermi che il gioco sta registrando “un numero crescente di tentativi di accesso non autorizzato”, l’esatta portata degli sforzi per entrare nel sistema di gestione dell’account è sconosciuta. insieme a Quasi 19 milioni di account attivi E il Quasi 40 milioni di iscritti registrato in Final Fantasy XIVCi sono molti potenziali punti deboli di cui un’azienda dovrebbe occuparsi. Se l’attacco continua, la società ha affermato che potrebbe avviare la reimpostazione della password per tutti gli account Square Enix. Grandi cose, soprattutto considerando che il tuo account Square Enix contiene molte informazioni personali come la tua data di nascita e i dettagli di pagamento . Quindi se sei uno FFXIV Giocatore, cambiare la tua password ora sarebbe probabilmente una buona idea. E assicurati di abilitare Autenticazione a due fattori sul tuo account per Sicurezza extra .