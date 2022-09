Dopo l’indagine di Robert Sarver, LeBron James insiste che l’NBA “ha decisamente sbagliato”

LeBron James Mercoledì ha dettagliato la sua delusione per la penalità NBA per il proprietario dei Phoenix Suns Robert Sarver, scrivendo “Dorina ha decisamente sbagliato su questo” in una serie di post sui social media.

Sarver è stato bandito dalla NBA per un anno e multato di $ 10 milioni dopo che la lega ha pubblicato martedì i risultati di un’indagine indipendente di 10 mesi sulle accuse di abusi sul posto di lavoro durante i quasi due decenni di mandato di Sarver come socio amministratore di Suns.

Mercoledì scorso, il commissario NBA Adam Silver ha tenuto una conferenza stampa a New York dopo che il consiglio dei governatori della lega si è incontrato e ha affrontato le preoccupazioni che ha inviato dalla base di giocatori, che è per circa il 75% nera.

comportamento. Amo questo campionato e rispetto profondamente la nostra leadership. Ma questo non è vero. Non c’è posto per misoginia, sessismo e razzismo in nessun posto di lavoro. Non importa se possiedi la squadra o giochi con essa. Mettiamo la nostra unione come esempio dei nostri valori e non è così. – LeBron James (@KingJames) 14 settembre 2022

Tra la serie di accuse riportate per la prima volta da ESPN.com lo scorso novembre e corroborate da un’indagine degli studi legali Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, Sarver ha scoperto che, in almeno cinque occasioni, ha ripetuto la parola N quando ha elencato le sue dichiarazioni. altri.

“Ho parlato con alcuni ragazzi”, ha detto Silver mercoledì. “Sono state conversazioni private. Lascio ai giocatori il compito di parlare direttamente di come si sentono”.

Silver ha continuato a descrivere le sue conversazioni con i giocatori come “scoraggianti” perché, ha detto, “Penso che questi giocatori vedano che continuiamo ad affrontare questi problemi”.

Più tardi mercoledì, Tamica Trimaglio, direttore esecutivo della National Basketball Players Association, ha rilasciato una dichiarazione in cui afferma che “le azioni e il comportamento segnalati da Sarver sono oltraggiosi e non hanno posto nel nostro sport o in qualsiasi posto di lavoro per quella materia”.

Trimaglio ha aggiunto di “aver informato Adam Silver sulla mia posizione in merito ai miei pensieri sull’entità della penalità, e credo fermamente che il signor Sarver non dovrebbe ricoprire una posizione dirigenziale all’interno del nostro campionato”.

La dichiarazione di James riflette la sua posizione dal 2014, quando la lega stava indagando sulla presunta cattiva condotta razziale del proprietario dei Los Angeles Clippers, Donald Sterling.

“Non c’è posto per Donald Sterling nella NBA, non c’è posto per lui”, ha detto James prima dei playoff dei Miami Heat contro i Charlotte Bobcats. “…Dovrebbero prendere una posizione. Dovrebbero essere molto aggressivi con lei. Non so cosa sarà, ma non possiamo averlo nel nostro campionato.”

James ha trascorso la seconda metà della sua carriera nella NBA, che sta entrando nella sua 20a stagione questo autunno, come sostenitore pubblico del cambiamento sociale.

Da un punto di vista personale, Silver si è detto “incredulo” quando gli è stato detto degli eccessi di Sarver, ma diversi giocatori e allenatori del campionato con cui ha parlato hanno trovato la situazione fin troppo familiare.

“Senti, penso che non sia un segreto che questo sia un campionato in cui quasi l’80 percento dei nostri giocatori sono neri. Più della metà dei nostri allenatori sono neri”, ha detto Silver. “Dirò che forse nessuno di loro è stato scioccato quanto me, mentre vivo la loro vita, e non credo che stiano leggendo quel detto: ‘Oh mio Dio, non posso credere che stia succedendo.’ “