Le vendite di case in Cina sono diminuite a luglio, esponendo il fragile mercato

Il Il mercato immobiliare cinese Ha registrato un forte calo delle vendite di case per tutto il mese di luglio poiché i problemi economici sottostanti si stanno rendendo più chiari.

Le vendite sono diminuite del 39,7% a luglio rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, registrando un calo di circa 77,6 miliardi di dollari – o 523,14 miliardi di yuan -. Solo da giugno a luglio si è registrato un calo del 28,6%, che ha portato a un massimo in due mesi.

Le vendite di appartamenti sono aumentate A maggio e giugno durante i mesi precedenti, ma luglio ha notevolmente smorzato questi guadagni, secondo il Wall Street Journal.

“L’economia cinese sta rallentando da un po’ di tempo”, ha detto in precedenza a Fox News Digital Craig Singleton, un membro della Nonpartisan Foundation for Defense of Democracies. “Quello che stiamo vedendo ora è un rapido rallentamento economico”.

Singleton sostiene che mentre il COVID-19 ha giocato un ruolo nei problemi iniziali, Rallentamento della ripresa in Cina È il risultato di “problemi strutturali e sistemici più profondi”.

“Uno di questi sembra essere… il mercato immobiliare cinese è fortemente influenzato da alcune stime prudenti”, ha affermato. “Il settore immobiliare cinese rappresenta il 30% del PIL cinese, quindi anche piccole deviazioni in quel mercato possono avere un impatto significativo sul PIL globale più ampio della Cina e sulla sua crescita più ampia”.

Il Mercato immobiliare cinese Ha visto un boom delle vendite guidato da progetti di costruzione finanziati dal debito che hanno venduto case prima che fossero costruite. La mancanza di progetti completati ha portato alle proteste di acquirenti di case arrabbiati che si sono rifiutati di pagare i loro mutui.

Centinaia di acquirenti di circa 320 progetti in tutto il paese fino al 29 luglio si erano rifiutati di pagare i loro mutui. Questi potenziali acquirenti si sono invece rivolti a case statali usate o di nuova costruzione, che possono avere un costo inferiore.

Anche il taglio dei tassi di interesse e degli acconti o l’erogazione di benefici in denaro a titolo definitivo non ha contribuito a stimolare un’attività sufficiente a sostenere il deterioramento del mercato immobiliare. Le autorità locali hanno preso in considerazione l’idea di offrire fondi di soccorso completo agli sviluppatori a corto di liquidità.

“Il settore non si stabilizzerà se la crisi di liquidità degli sviluppatori non verrà alleviata”, ha affermato Song Hongwei, direttore della ricerca presso il Tongsi Research Institute.