L’innovativo elicottero della NASA irradia i detriti della navicella spaziale da Marte

Il Creative Helicopter della NASA ha restituito alla Terra immagini bizzarre ma incredibili del relitto del rover della NASA che lo ha aiutato a trasportarlo sul Pianeta Rosso l’anno scorso.

Come ho già detto notizie cbs, Brilliant, che è stato il primo elicottero a volare su un altro pianeta, ha catturato queste foto aeree a 10 colori del relitto di Perseverance e La NASA crede Le immagini hanno “il potenziale per aiutare a garantire atterraggi più sicuri per i futuri veicoli spaziali”.

Foto dell’ingegnosità della NASA del relitto della perseveranza

Le immagini mostrano il retrosfera tenacia e il paracadute supersonico che ha aiutato il rover a passare in sicurezza attraverso l’atmosfera marziana. Sebbene l’atterraggio abbia avuto molto successo, queste parti hanno ricevuto alcuni danni previsti all’atterraggio.

“La perseveranza è stato l’atterraggio su Marte meglio documentato della storia, con telecamere che mostravano di tutto, dall’inflazione del paracadute all’atterraggio”, ha affermato Ian Clark, ex ingegnere di Perseverance Systems presso JPL ed ex ingegnere di Perseverance Systems ora responsabile della fase di risalita del ritorno al modello di Marte. . Ma le foto della creatività offrono una visione diversa. Se migliorassero i nostri sistemi come pensiamo che facciano o fornissero un unico set di dati di informazioni ingegneristiche che possiamo utilizzare per pianificare il ritorno di un campione di Marte, sarebbe sorprendente. E in caso contrario, le foto saranno comunque fantastiche e stimolanti”.

L’ombrello stesso contiene un messaggio segreto che è stato decifrato l’anno scorso, che è stato scoperto per contenere il messaggio segreto “Osare fare cose potenti”, il motto utilizzato dal team di Perseveranza.

Perseverance è stato lanciato il 30 luglio 2020 ed è atterrato con successo su Marte il 18 febbraio 2021. La sua missione è cercare indicazioni sulle condizioni abitabili per la vita e cercare anche segni di vita microbica passata.

Credito immagine del blogger: NASA/JPL-Caltech

Adam Pankhurst è uno scrittore di notizie per IGN.