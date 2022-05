Acharya insegna una grande lezione a Tollywood

Mega Complex ha mostrato molto interesse e responsabilità nel negoziare con il governo AP per aumentare i prezzi dei biglietti.

Ci sono state discussioni in cui Chiranjeevi si è inchinato a mani giunte per placare il Primo Ministro a questo proposito.

Infine, il governo ha soddisfatto l’industria cinematografica con i prezzi dei biglietti più alti. Ma qual è il risultato? L’industria ne ha davvero beneficiato? Sembra che la stessa Acharya stia affrontando l’influenza negativa di lei.

Generalmente ci sarà un gruppo di spettatori che vorrà vedere il film “per una volta”, indipendentemente dal discorso. Ma gli attuali prezzi dei biglietti non li incoraggiano ora.

Senza pensarci due volte stanno usando la funzione di cancellazione non appena sentono il discorso in modo da non sprecare denaro.

Film come “Acharya” sono diversi da quelli di RRR e KGF-2. Il pubblico dei film panindiani è diverso dal pubblico dei film regionali di oggi.

I prezzi elevati dei biglietti non hanno causato molti problemi. L’aumento dei prezzi dei biglietti per KGF-2 è molto contenuto. Ma quando si tratta di “Acharya”, i singoli schermi in Telangana addebitano un extra di Rs 30 e ad AP Rs 50 aggiunti al prezzo del biglietto per i primi 10 giorni.

Se il film fosse stato buono, quel valore extra di 50 rupie sarebbe arrivato automaticamente indipendentemente dall’aumento dei prezzi. Ma ora che il film ha ricevuto brutte chiacchiere, dimentica le 50 rupie extra/- sembra difficile ottenere la stessa tariffa base. Il pubblico ripiega sull’alto prezzo del biglietto di un film di parolacce.

Acharya ha dimostrato che i prezzi dei biglietti più alti non aiuteranno i produttori. Qualsiasi prodotto dovrebbe essere nelle tasche del pubblico. Acharya ha insegnato questa lezione.

Dovremo vedere come andrà a finire il resto dei film in uscita.

