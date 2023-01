Roman Reigns difende i titoli WWE alla Royal Rumble; Sami Zayn si trasforma in un eroe e suscita grandi reazioni di folla

Il dominio di Roman Reigns in WWE è continuato sabato sera quando ha difeso il WWE Championship e l’Universal Championship contro Kevin Owens alla WWE Rombo Reale Ma potrebbe aver perso membri di The Bloodline dopo le sue buffonate alla fine della partita.

Con Sami Zayn e Paul Heyman al suo fianco, Reigns è andato in punta di piedi con Owens. Ha sferrato più pugni di Superman e ha lanciato una lancia Owen diverse volte, anche attraverso una barriera durante la partita. Reigns avrebbe bloccato Owens e fatto contare i tre per mantenere i suoi titoli, ma la sconfitta è continuata.

Jimmy e Ji Uso e Solo Sekowa sono usciti per celebrare la difesa del campionato di Reigns. La fazione ha continuato a infliggere la punizione a Owens. Gli Usos gli misero una sedia intorno al collo e Sekowa stava lanciando il suo corpo con tutta la sua forza. A peggiorare le cose, Heyman tirò fuori le manette e legò Owens alle corde dell’anello

Gli Usos hanno colpito Owens con diversi superkick e poi Reigns avrebbe colpito Owens con una sedia. Zayn ha implorato Reigns di non farlo.

“Questo è sotto di te”, disse Zayn, cercando di proteggere il suo vecchio amico. “Non hai bisogno di farlo. Sei meglio di così.”

Reigns ha dato a Zayn la possibilità di guadagnarsi un posto in The Bloodline. Tuttavia, l’Honorary Uce ha acceso il Chieftain e lo ha colpito sullo schienale con una sedia. il una folla all’Alamodome A San Antonio, in Texas, il tetto del locale è quasi esploso in uno degli scoppi più rumorosi della notte.

Il resto di The Bloodline attaccherà Zayn. Ma Jey Uso sarà in conflitto e correrà dentro e fuori dal ring, aggiungendo un’altra faida alla fazione che è stata al timone della WWE per oltre due anni.

“F – Sei romano!” la folla ha esultato.

Ma il pestaggio è continuato fino a quando il resto della linea di sangue non si è stancato. La fazione stava uscendo dal ring e lungo la corsia, ma aveva un altro problema a portata di mano.