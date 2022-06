LIV Golf: PGA Tour sospende ufficialmente i golfisti che partecipano all’evento inaugurale

“Come sapete, i giocatori elencati di seguito non hanno ricevuto i necessari eventi in conflitto e comunicati sui diritti dei media – o non hanno affatto richiesto il rilascio – e la loro partecipazione all’evento di golf della Saudi Golf League / LIV è una violazione del nostro regolamento del torneo, Monahan ha detto in una nota.

“Lo stesso destino vale per qualsiasi altro giocatore che parteciperà a futuri eventi della Saudi Golf League in violazione dei nostri regolamenti”.

I giocatori che hanno rassegnato le dimissioni saranno rimossi dall’elenco dei punti della FedEx Cup quando i risultati dell’RBC Canadian Open saranno pubblicati domenica.

Il promemoria confermava che i 17 golfisti elencati, inclusi i precedenti grandi vincitori Dustin Johnson, Phil Mickelson e Sergio Garcia, non sarebbero stati autorizzati a giocare nei tornei del PGA Tour come non membri tramite l’esenzione dello sponsor o qualsiasi altra categoria di idoneità.

Mickelson, che in precedenza era idoneo per il PGA Tour a vita, ha detto mercoledì che non aveva intenzione di lasciare il tour perché gli è stato assegnato il diritto di partecipare perché ha “un abbonamento a vita che ha guadagnato e per cui ha lavorato così duramente”.

Qual è il prossimo?

Per quanto riguarda ciò che sta accadendo ora per il PGA Tour, Monahan ha aggiunto nella dichiarazione: “Probabilmente hai più domande. Quali sono le prospettive? Questi giocatori possono tornare? Alla fine possono giocare ai PGA TOUR Champions? Fidati che siamo pronti ad affrontarli domande, e le affronteremo nello stesso modo in cui la seguiamo in tutto questo processo: essendo trasparente e rispettando le regole del PGA TOUR che ha contribuito a fondare.

“Questi giocatori hanno fatto la loro scelta per i loro motivi finanziari. Ma non possono rivendicare gli stessi vantaggi, considerazioni, opportunità e piattaforma dell’abbonamento PGA TOUR come te. Questa aspettativa non rispetta te o i nostri fan e partner. Un’opzione diversa è restare ai regolamenti del torneo che hai accettato quando hai realizzato il tuo sogno di una PGA Card. TOUR e, soprattutto, gareggia come parte dell’organizzazione preminente nel mondo del golf professionistico.

Cos’è la serie Leaf Golf?

La serie LIV Golf è sostenuta dal Saudi Public Investment Fund (PIF), un fondo sovrano guidato da Mohammed bin Salman, il principe ereditario dell’Arabia Saudita e l’uomo descritto da un rapporto dell’intelligence statunitense come responsabile dell’approvazione dell’operazione che ha portato. per me Omicidio nel 2018 del giornalista Jamal Khashoggi . Bin Salman ha negato il suo coinvolgimento nell’omicidio Khashoggi.

Il tour consiste in otto eventi in tutto il mondo, a partire da Londra giovedì.

Affronta l’ex numero 1 del mondo Greg Norman la serie a squadre va da giugno a ottobre con l’obiettivo, dice, “di migliorare in modo completo la salute del golf professionistico su scala globale per aiutare a sbloccare[sic]potenziale sportivo non sfruttato”.

Il Fondo di investimento pubblico dell’Arabia Saudita si è impegnato a assegnare $ 250 milioni del montepremi totale. Ciascuno dei primi sette eventi avrà un montepremi totale di $ 25 milioni, con $ 20 milioni divisi tra i singoli giocatori e $ 5 milioni rimanenti tra le prime tre squadre ogni fine settimana.

In vista del primo evento a Londra, sono state annunciate 12 squadre, più il loro capitano. Martedì, i leader hanno selezionato il resto delle loro squadre in forma di draft simile ai draft NFL e NBA.

A differenza dei tipici eventi di golf, l’evento londinese dura più di tre giorni anziché quattro, con il percorso da 48 giocatori che inizia con una partenza a cannone, tutti allo stesso tempo, nella speranza di essere un evento più coinvolgente e ricco di azione.

Gareggia nel tradizionale formato di gioco di successo, il punteggio più basso sarà il vincitore.

Qual è stata la risposta del LIV Golf?

Giovedì, LIV Golf ha risposto alla decisione del PGA Tour di sospendere i giocatori, dicendo: “L’annuncio di oggi del PGA Tour è una rappresaglia e approfondisce il divario tra il Tour e i suoi membri. È inquietante che il Tour, un’organizzazione dedicata alla creazione di opportunità per giocatori di golf che giocano, è l’entità che impedisce ai golfisti di giocare.

“Questa non è certo l’ultima parola sulla questione. L’era della free agency è iniziata perché siamo orgogliosi di avere un’intera gamma di giocatori che si uniscono a noi a Londra e oltre”.