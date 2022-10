Liz Truss si aggrappa al potere mentre il caos sale a Westminster

Truss perde potere mentre i legislatori litigano

LONDRA (Reuters) – Il primo ministro britannico Liz Truss ha lottato per mantenere la presa sul potere giovedì, il giorno dopo le dimissioni di un secondo ministro anziano e la blasfemia e il conflitto tra i suoi legislatori sono scoppiati in un drammatico crollo di unità e disciplina. .

A sole sei settimane dall’inizio della sua carriera, Truss è stata costretta ad abbandonare quasi tutto il suo programma politico dopo che aveva colpito il mercato obbligazionario e fatto precipitare i suoi indici di approvazione e quelli del suo Partito conservatore.

In soli sei giorni, ha perso due dei suoi quattro più grandi ministri di gabinetto, rimanendo in silenzio in Parlamento mentre il suo nuovo ministro delle finanze stracciava i suoi piani economici e si ritrovava a ridere mentre cercava di difendere il suo record.

“Non possiamo andare avanti così”, ha detto mercoledì a Reuters un deputato conservatore a proposito del caos in Parlamento.

La vista di un altro primo ministro impopolare aggrappato al potere evidenzia quanto sia stata instabile la politica britannica da quando le elezioni del 2016 per lasciare l’Unione Europea hanno scatenato una battaglia per la direzione del paese.

Truss è diventato il quarto primo ministro britannico in sei anni dopo che i suoi membri sono stati eletti alla guida del Partito conservatore, non dall’elettorato, e con il sostegno solo di circa un terzo dei parlamentari del partito. Ha promesso tagli alle tasse finanziati attraverso prestiti, deregolamentazione e una brusca svolta a destra su questioni culturali e sociali.

La sua improvvisa perdita di potere arriva quando l’economia va in recessione e il suo nuovo ministro delle finanze, Jeremy Hunt, si sta affrettando a trovare tagli di decine di miliardi di sterline per rassicurare gli investitori che sono stati spaventati dalle proposte politiche di Truss.

Sebbene i costi di finanziamento del governo siano inferiori rispetto al culmine della crisi della scorsa settimana, rimangono elevati poiché gli investitori si chiedono chi sia il responsabile e se Hunt sarà in grado di ricostruire la fiducia nella sana reputazione economica della Gran Bretagna.

Crispin Blunt, un deputato conservatore per 25 anni, ha detto a Reuters che la situazione era così grave che i suoi colleghi dovevano permettere a qualcuno con esperienza di prendere il comando.

“L’ambizione e le considerazioni personali devono ora essere messe da parte”, ha detto, aggiungendo che sosterrebbe Hunt come leader.

Simon Hoare, che è in Parlamento da sette anni, ha affermato che giovedì e venerdì sono giorni difficili per il governo. “Non ho mai conosciuto… un crescente senso di pessimismo su tutte le ali del Partito conservatore”, ha detto.

supportato da eventi

Truss ha combattuto per la sua sopravvivenza politica dal 23 settembre, quando l’allora ministro delle finanze e stretto alleato Kwasi Quarting ha annunciato un “mini-bilancio” di massicci tagli alle tasse non finanziati che hanno sconvolto i mercati finanziari.

Ha licenziato Karting venerdì e il ministro dell’Interno Suella Braverman si è dimesso mercoledì.

Con i sondaggi che mostrano i conservatori che affrontano un’inversione di tendenza nelle imminenti elezioni, alcuni legislatori affermano che Truss dovrebbe andare in modo che possano provare a ricostruire il loro marchio. Altri sembrano essersi arresi.

“Purtroppo sembra che dobbiamo cambiare il leader, ma anche se Angel Gabriel ora prende il potere, il Partito Parlamentare deve riscoprire urgentemente la disciplina, il rispetto reciproco e il lavoro di squadra se vogliamo (1) governare bene il Regno Unito e (2) evitare il massacro nel Rep. Gary Streeter su Twitter “Prossime elezioni”.

Con l’inflazione ai massimi da 40 anni e i tassi ipotecari in aumento, gli avvistamenti di legislatori e pianificatori in guerra in Parlamento rischiano di aumentare la rabbia tra gli elettori che si preparano a un rigido inverno di aumento dei costi alimentari ed energetici.

Il dramma parlamentare è scoppiato mercoledì a causa della confusione sul fatto che il voto sul fracking venga utilizzato per votare la fiducia nel governo. I parlamentari dell’opposizione hanno affermato che alcuni membri del Partito conservatore di Truss erano stati “bruschi” per convincerli a votare con il governo.

Con i legislatori in fila per denunciare la situazione nel Paese, il governo non è stato in grado di dire per diverse ore se il politico incaricato della disciplina del partito, o il capo della frusta, si fossero dimessi.

In un segno del caos, l’ufficio di Downing Street di Truss ha rilasciato una dichiarazione all’1:33 (0033 GMT) in cui affermava che il primo ministro aveva “piena fiducia” nel capo della frusta e nel suo vice.

Ha anche affermato che qualsiasi legislatore che si è astenuto dal votare per consentire il cracking “si aspetta un’azione disciplinare proporzionata”. I risultati delle votazioni mostrano che più di 30 parlamentari conservatori non hanno votato, compresi quelli che erano assenti o malati.

Al ministro dei Trasporti Anne-Marie Trevelyan, inviata giovedì mattina a emittenti e stazioni radio, è stato chiesto se Truss avrebbe guidato il Partito conservatore alle prossime elezioni, previste nel 2024.

“Per ora, è ancora così”, ha detto.

Scritto da Kate Holton; Rapporti aggiuntivi di Farouk Suleiman e Kylie McClellan; Montaggio di William Schomberg, Sarah Young e Catherine Evans

