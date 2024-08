Lo scandalo del furto di insegne del Michigan è tornato sotto i riflettori dopo la decisione della NCAA NOA

L’allenatore del Notre Dame Marcus Freeman parla di espandere i playoff L’allenatore di Notre Dame Marcus Freeman ha parlato con USA TODAY Sports dell’espansione dei playoff e dell’impatto che avrà sulla prossima stagione. Sport sul serio

Domenica il programma calcistico dei Michigan Wolverines ha ricevuto un avviso di accuse dalla NCAA, riguardante un presunto scandalo sul furto di segnali venuto alla luce lo scorso autunno, mesi prima che la squadra vincesse il campionato nazionale.

A confermare la notizia è stato un portavoce della squadra Notizie di Detroit E il Stampa libera di Detroitparte della rete USA TODAY. Secondo la Free Press, sette reclute del Michigan provengono dalla squadra del 2023, tra cui… L’allenatore è al primo anno, Sherron Mooresono stati coinvolti in una presunta violazione delle regole NCAA.

Ora i Wolverines avranno 90 giorni per rispondere per iscritto all’avviso di accuse, e poi la NCAA avrà 60 giorni per rispondere. La NCAA deciderà quindi se è necessaria un’udienza davanti al comitato per le infrazioni.

L’ex dipendente dell’Università del Michigan Connor Stallion è stato accusato di aver acquistato i biglietti per le partite contro i rivali della Michigan Conference – e potenziali futuri rivali di football universitario – al solo scopo di rubare cartelli e scovare talenti in modo che i Wolverines potessero ottenere un vantaggio nelle partite.

secondo ESPNUna bozza preliminare ottenuta dal giornale all’inizio di agosto dalla NOA indicava che Moore avrebbe potuto affrontare la sospensione e una sanzione per show cause per aver presumibilmente cancellato una serie di 52 messaggi di testo con gli Stallions nell’ottobre 2023, lo stesso giorno in cui è scoppiato il presunto scandalo del furto di segnali. leggero. Bozza iniziale soggetta a modifiche.

Secondo ESPN, il progetto ha rilevato che Moore potrebbe essere accusato di una violazione di livello 2 per aver eliminato messaggi di testo, che sono stati successivamente recuperati tramite “imaging del dispositivo”.

È probabile che Moore sia considerato un recidivo, dopo che la NCAA ad aprile ha risolto un’indagine separata sul programma di calcio, quell’indagine relativa alle violazioni di reclutamento durante la pausa COVID-19 nel 2021.

Secondo ESPN, l’ex allenatore del Michigan Jim Harbaugh, l’ex allenatore dei linebacker Chris Partridge e l’ex vicedirettore del personale Denard Robinson sono tutti accusati di violazioni di livello 1, che sono le più gravi.

Gli Stallions alla fine si dimisero e Harbaugh fu sospeso dalla Big Ten Conference per le ultime tre partite della stagione regolare sulla scia delle indagini.

Harbaugh è diventato capo allenatore dei Los Angeles Chargers a gennaio.

Yahoo Sports è stato il primo a segnalare che il Michigan ha ricevuto la NOA.

Contribuiscono: Scobie Axon e Steve Gardner